Những ngày gần đây, Hiền Hồ liên tục trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, điều khiến nữ ca sĩ gây chú ý không phải là một sản phẩm âm nhạc mới hay màn tái xuất sân khấu đặc biệt, mà lại đến từ chính diện mạo trong những lần xuất hiện gần đây.

Hiền Hồ được nhận xét có nhiều sự thay đổi về diện mạo trong những lần lộ diện gần đây

Đơn cử như trong một đêm diễn gần đây tại Mỹ, Hiền Hồ tiếp tục khiến cư dân mạng bàn tán khi xuất hiện với diện mạo khác hẳn hình ảnh quen thuộc trước đây. Nữ ca sĩ diện bộ váy corset màu đen đính kết cầu kỳ, phần vai trễ cùng phom dáng ôm sát giúp tôn lên vóc dáng thon gọn. Thiết kế ngắn kết hợp những chi tiết tua rua, ren xuyên thấu mang đến cảm giác vừa quyến rũ vừa có chút nổi loạn.

Bên cạnh đó, lối trang điểm của nữ ca sĩ cũng có nhiều thay đổi. Thay vì những layout tự nhiên từng gắn liền với hình ảnh trước đây, Hiền Hồ hiện ưu tiên makeup đậm hơn ở phần mắt, sử dụng lens sáng màu cùng hàng mi cong dày để tăng độ sắc nét. Một số khán giả nhận xét phong cách này giúp nữ ca sĩ trông nổi bật trên sân khấu, trong khi số khác cho rằng đây chính là lý do khiến visual của cô trở nên lạ lẫm.

Nữ ca sĩ vừa có show diễn tại Mỹ và diện mạo lần này gây bàn tán không kém

Từ kiểu tóc cho đến cách trang điểm khiến gương mặt của Hiền Hồ được nhận xét là lạ lẫm hơn trước

Trước đó, trong một sự kiện âm nhạc cách đây không lâu, Hiền Hồ cũng từng trở thành tâm điểm bàn luận vì diện mạo khác lạ. Xuất hiện trên sân khấu, nữ ca sĩ lựa chọn outfit tông đen - trắng ôm sát, kết hợp phần chân váy ngắn giúp tôn đôi chân thon dài cùng vóc dáng cân đối. Hiền Hồ để tóc dài suôn thẳng với mái ngang, đồng thời nhấn mạnh phần trang điểm mắt bằng hiệu ứng nhũ lấp lánh, tạo nên tổng thể vừa cá tính vừa pha chút cảm hứng.

Tuy nhiên, chính những khoảnh khắc được ghi lại ở cự ly gần mới khiến visual của Hiền Hồ trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội. Ở một số góc quay, gương mặt nữ ca sĩ được nhận xét tròn trịa hơn trước, đặc biệt phần má và đường nét góc nghiêng có phần đầy đặn hơn. Sự thay đổi này khiến không ít khán giả bất ngờ bởi khác với hình ảnh thanh mảnh, nhẹ nhàng vốn gắn liền với Hiền Hồ trong nhiều năm qua.

Dưới các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, cư dân mạng để lại nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng kiểu tóc mái ngang cùng layout makeup đậm tay vô tình khiến tổng thể gương mặt trở nên lạ lẫm hơn. Trong khi đó, không ít khán giả lại bênh vực nữ ca sĩ, cho rằng cô chỉ tăng cân nhẹ và đang thử nghiệm hình ảnh mới. Những bình luận như: "Nay trông tròn xinh nhỉ", "Cái tóc mái phá mặt quá", "Ai stylist cho Hiền Hồ vậy?", "Lạ nhưng vẫn xinh mà", "Đôi khi đổi mới để đi diễn thôi", hay "Tăng cân chút nhưng nhìn vẫn rất có sức sống",...

Hiền Hồ trình diễn tại một sự kiện âm nhạc

Trái ngược với những lần xuất hiện gây tranh cãi trên sân khấu hay tại sự kiện, hình ảnh đời thường của Hiền Hồ lại nhận về khá nhiều lời khen. Trong những bức ảnh mới được chia sẻ, nữ ca sĩ lựa chọn phong cách tối giản với áo hai dây, quần jeans rộng và gần như không nhấn nhá quá nhiều vào trang phục hay phụ kiện. Gương mặt mộc mạc cùng mái tóc dài tự nhiên giúp Hiền Hồ ghi điểm bởi vẻ ngoài trẻ trung, năng động.

Nhiều khán giả nhận xét diện mạo đời thường của nữ ca sĩ trông mềm mại và hài hòa hơn. Nếu như trên sân khấu, kiểu tóc mái ngang cùng layout trang điểm đậm khiến Hiền Hồ trở nên sắc lạnh, cá tính thì ở những khoảnh khắc đời thường, cô lại mang đến cảm giác tươi tắn, nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng.

Nhiều cư dân mạng nhận xét visual đời thường của Hiền Hồ trông ổn áp hơn

Sau những biến cố từng khiến sự nghiệp chững lại, Hiền Hồ hiện tại chọn cho mình một nhịp đi chậm hơn, kín tiếng hơn nhưng cũng rõ ràng hơn trong định hướng. Nữ ca sĩ vẫn hoạt động âm nhạc và có sản phẩm mới, song tần suất chạy show không còn dày đặc như trước. Đồng thời, cái tên Hiền Hồ cũng hiếm khi xuất hiện tại gameshow hay các chương trình giải trí.

Thay vào đó, cô tập trung cho việc ca hát và thỉnh thoảng góp mặt ở một số sự kiện của các nhãn hàng quen thuộc. Mỗi lần xuất hiện tại các show âm nhạc, dù quy mô lớn hay nhỏ, Hiền Hồ vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Từ những sân khấu tỉnh lẻ đến các đêm diễn đông khán giả, sự xuất hiện của nữ ca sĩ luôn kéo theo lượng bàn tán đáng kể trên mạng xã hội.

Hiền Hồ trở lại hoạt động nghệ thuật nhưng không quá sôi nổi như trước

Ảnh: FBNV