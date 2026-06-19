Vào 27 Tết Nguyên đán (14/2), cả showbiz Hong Kong (Trung Quốc) chấn động trước việc tỷ phú Lý Gia Thành đâm đơn kiện "thiên thần nội y" Châu Tú Na về tội phỉ báng và quấy rối. Qua điều tra, Lý Gia Thành phát hiện Châu Tú Na chính là người đứng sau loan tin đồn tình ái mập mờ với anh, bằng cụm từ "thiên thần nội y cặp kè với người thừa kế siêu giàu đời thứ 2 đã có vợ" và đăng tải hình ảnh vị tỷ phú hoặc gia đình anh vào các video, bài viết liên quan trên mạng xã hội.

Động cơ của Châu Tú Na là tạo tin đồn tình ái giật gân để tăng độ phủ sóng hình ảnh nhằm gây chú ý. Trước việc bị tỷ phú giàu có bậc nhất Hong Kong (Trung Quốc) đâm đơn kiện, người đẹp gợi cảm trốn mất tăm, từ chối mọi cuộc gọi từ cánh truyền thông.

Lý Gia Thành kiện Châu Tú Na ra tòa về tội phỉ báng và quấy rối. Nữ diễn viên bị phát hiện là người đứng sai loan tin đồn bản thân có mối quan hệ tình ái ngoài luồng với đại gia đã có vợ. Ảnh: Sina.

Vụ việc tự phao tin mình làm vợ bé đại gia và bị kiện còn chưa kịp lắng thì mới đây Châu Tú Na lại lần nữa khiến công chúng nóng mắt. Khi xuất hiện tại sự kiện quảng bá phim mới Màn Thứ Tư vào ngày 17/6, nữ diễn viên này tiếp tục lấy chuyện đời tư của mình ra để tạo chủ đề bàn luận, giúp cô leo hotsearch MXH.

Theo đó, Châu Tú Na đã công khai tuyển chồng, kêu gọi cánh mày râu không phân biệt giàu nghèo nhiệt tình theo đuổi cô. Người đẹp cam kết cô độc thân, không hề được đại gia nào bao nuôi hay từng bí mật sinh con cho bất kỳ người đàn ông giàu có nào. Châu Tú Na chia sẻ bản thân cảm thấy vô cùng oan ức, không hiểu vì sao những tin đồn đó lại xuất hiện, đồng thời một lần nữa khẳng định cô hoàn toàn không quen biết nam doanh nhân từng bị đồn có quan hệ tình ái với mình.

Châu Tú Na lại lấy chuyện đời tư PR phim, công khai tuyển chồng. Ảnh: Sina.

Trên mạng xã hội, công chúng tỏ ra ngám ngẩm với chiêu trò diễn kịch, đóng vai nạn nhân của Châu Tú Na. Các netizen cho rằng với quyền lực và danh tiếng của mình, nếu người đẹp trứ danh này không thực sự gây chuyện tày đình, tung tin đồn thất thiệt về đời tư làm ảnh hưởng đến gia đình tỷ phú Lý Gia Thành và minh tinh Từ Tử Kỳ suốt 10 năm, cô cũng không bị kiện ra tòa.

Trước đó, từ năm 2016, khi Châu Tú Na ra mắt phim mới, bỗng xuất hiện thông tin cô là "bé ba", nhận bao nuôi của Lý Gia Thành. Không chỉ vậy, cả hai còn bị đưa tin có con trai ngoài giá thú và Châu Tú Na đã nhận được căn biệt thự trị giá 120 triệu HKD (406 tỷ đồng) vì sinh quý tử cho gia tộc họ Lý. Theo Lý Gia Thành, đây là những tin đồn không đúng sự thật, gián tiếp làm sứt mẻ danh dự và cuộc hôn nhân của anh. "Tôi hoàn toàn không quen biết Châu Tú Na và không có bất kỳ mối quan hệ nào với cô ấy", Lý Gia Thành nói.

Thế nhưng, không chỉ riêng gì Lý Gia Thành, Châu Tú Na cứ mỗi khi ra mắt phim mới liền vướng nghi vấn tình ái với các nhà sản xuất phim đã có gia đình, nam diễn viên Dư Đức Thừa, Huỳnh Tông Trạch, La Chí Tường, Cổ Thiên Lạc... 1 - 2 lần thì công chúng còn tò mò nhưng cứ 1000 lần như thế, cộng với việc cô bị tỷ phú kiện thẳng ra tòa thì khán giả cũng dần hiểu ra sự thật - người đẹp này chiêu trò "phao tin sốc", "xào couple" bốn phương để PR phim. Vì vậy, mỹ nhân gợi cảm Cbiz đang bị "ném đá", mỉa mai là "nữ hoàng dựng chuyện", vì danh tiếng mà bất chấp, tự gắn cho mình hàng loạt mác xấu "tiểu tam", "vợ bé đại gia".

Châu Tú Na đóng phim với ai là "xào couple" với người đó. Ảnh: Instagram.

Châu Tú Na sinh năm 1985, là diễn viên và người mẫu nổi tiếng. Cô từng được gọi là "nữ hoàng nội y", "thiên thần nội y" sau khi phát hành hiều bộ ảnh nóng bỏng, quyến rũ. Trong đó, mùa hè năm 2009 từng được gọi là "mùa hè Châu Tú Na" vì bộ ảnh gợi cảm mang tên Kissy Chrissie của cô được các khán giả săn đón, cháy hàng trên toàn châu Á. Ngoài ra, Châu Tú Na còn tham gia diễn xuất trong All's Well, Ends Well 2020, The Leakers, Journey to the West, Three Lives... Tháng 4/2025, Châu Tú Na từng đến Hội An du lịch.

Châu Tú Na từng đến Việt Nam du lịch vào năm ngoái. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Sina, Sohu