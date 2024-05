Hiếm khi mới kể chuyện con gái, đại gia Đức An chỉ viết vỏn vẹn 1 câu mà nhận cơn mưa lời khen

Sau nhiều thăng trầm, ở tuổi ngoài 60, đại gia Đức An hạnh phúc bên vợ là cựu người mẫu Phan Như Thảo và con gái. Không chỉ nhiều lần khiến công chúng trầm trồ vì tặng vợ cả mảnh đất, xây biệt thự mà đại gia Đức An còn đảm nhận luôn việc nấu nướng cho vợ và sát sao việc nuôi dạy con gái. Anh được khen là ông bố "kiểu mẫu".

Mới đây, đại gia này chia sẻ câu chuyện nhỏ về con gái Bồ Câu khiến người hâm mộ thích thú. Ông bố viết: "Cầm tiền mua sách đọc nhe con. Con về chẳng có quyển sách nào, tiền cũng không. "Bạn con cần tiền mua sách nên con cho rồi". Dưới phần bình luận, Phan Như Thảo tranh thủ "bóc phốt" con: "Vâng, cô gái xem tờ 500 ngàn đồng cũng như tờ 20 ngàn đồng vì đều là 1 tờ".





Đọc chia sẻ của đại gia Đức An, nhiều người để lại lời khen ngợi Bồ Câu có hành động ấm áp cũng như cách dạy con khéo léo của cặp đôi nổi tiếng. Không chỉ mê đọc sách, dưới sự dạy dỗ của cha mẹ, Bồ Câu còn tình cảm, biết quan tâm.

"Bồ Câu có lòng tốt nè. Nhớ con em hồi nhỏ, nó đeo vòng simen vô trường tặng cho mỗi đứa 1 chiếc, về em hỏi nó sao cho hết, nó nói bạn không có"; "Bồ Câu giống em hồi nhỏ, có hộp bút chì màu đem cho bạn, cuối cùng không có bút để tô vì bạn không cho em tô ké"...

Bé Bồ Câu luôn được khen đáng yêu, lanh lợi và rất tự tin, thông minh. Được đầu tư học ở trường danh tiếng, cô bé sớm đã thể hiện khả năng tiếng Anh bằng cách đọc vanh vách bảng chữ cái. Tuy được ba mẹ hết mực cưng chiều nhưng Bồ Câu cũng là cô bé tình cảm, yêu thương mẹ. Cô bé thường xuyên có nhiều hành động quan tâm đến ba mẹ khiến cặp đôi vô cùng hạnh phúc về cô công chúa nhỏ.

Con hiểu chuyện vì được bố mẹ nuôi dạy khéo léo

Sau khi sinh con, Phan Như Thảo dành phần lớn thời gian cho gia đình, công việc kinh doanh và không có ý định tái xuất làng giải trí. Tuy nhiên việc bếp núc, chăm lo cho con mỗi ngày lại không phải do Phan Như Thảo đảm nhiệm và phần lớn là do ông xã Đức An. Đức An lo cho vợ từng bữa ăn và là người trực tiếp đưa đón con gái đi học mỗi ngày. Cô công chúa nhỏ được bố đại gia cưng như trứng mỏng. Phan Như Thảo từng tiết lộ, chồng xây hẳn 3 căn biệt thự để tặng cho con gái sau này.

Như Thảo cũng khiến bạn bè và người hâm mộ bật cười khi kể lại câu chuyện đến đón con tan học. Theo đó, Bồ Câu tỏ thái độ ngạc nhiên khi được mẹ đến đón thay vì bố. Sau đó, cô bé hỏi mẹ: "Why are you here? Did my Daddy ask you help him to pick up his daughter? (Tại sao mẹ ở đây vậy? Có phải bố nhờ mẹ đón con không?). Phản ứng của con khiến bà mẹ nổi tiếng không khỏi cảm thán: "Chắc là cô không phải con của tôi?".





Đại gia Đức An luôn dành thời gian đọc sách cho con, kể chuyện cho con mỗi trước khi đi ngủ. Cô bé cũng quấn quýt bố không rời. Ngoài ra, anh cũng rèn cho Bồ Câu những tính cách đáng quý ngay từ khi còn nhỏ, như: Lễ phép, thân thiện, sống thật thà, làm việc chăm chỉ,… Trong mọi lời nói và hành động, vị đại gia luôn cố gắng làm gương cho con, dạy con biết đúng - sai và hy vọng con sẽ làm đúng.

Trên thực tế, dù sở hữu khối tài sản khủng nhưng đại gia Đức An từng thẳng thắn bày tỏ không thuê bảo mẫu hỗ trợ. Vợ chồng anh muốn tự tay chăm sóc con mới có thể yên tâm và muốn lưu lại những kỷ niệm ngọt ngào. Anh vào bếp nấu nướng và chăm sóc con cũng như một cách để làm gương về sự tự lập cho con noi theo. Anh thể hiện mình là một ông bố đảm đang, tháo vát, chu toàn mọi thứ.