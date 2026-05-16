Hiếm hoi lắm mới thấy Gigi Hương Giang thế này, tất cả là vì người đàn ông "quyền lực" Lý Quí Khánh!

Chiều 15/5 tại Hà Nội, sự kiện “The Art of Lifestyle” mở ra cuộc đối thoại giữa thời trang, nghệ thuật trình diễn và không gian sống đương đại do nhà thiết kế Lý Quí Khánh chủ trì. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi bật như Hồ Thu Anh, Gigi Hương Giang và bộ đôi Ninh Anh Bùi - Tùng Dương, sự kiện giới thiệu một hệ sinh thái phong cách sống giàu cảm hứng, nơi thẩm mỹ hiện diện trong từng trải nghiệm sống dưới góc nhìn lifestyle.

Không đơn thuần là một buổi ra mắt, “The Art of Lifestyle” được định hình như một không gian thưởng lãm nghệ thuật đa lớp do Lý Quí Khánh thực hiện, nơi thời trang, nghệ thuật và thiết kế nội thất cùng hội tụ để kể một câu chuyện về phong cách sống đương đại.

Sự kiện thu hút hơn 300 khách tham dự, quy tụ đông đảo cộng đồng sáng tạo, yêu thời trang, thiết kế và lifestyle, cùng hội tụ trong một không gian được dàn dựng đặc biệt - nơi mỗi chi tiết đều góp phần tạo nên trải nghiệm giàu cảm xúc và tính thẩm mỹ xuyên suốt.

Runway trung tâm được mở rộng xuyên qua các không gian trưng bày, trở thành điểm kết nối giữa thời trang, nghệ thuật và những phong cách sống khác biệt. Dưới hiệu ứng ánh sáng được dàn dựng như một phần của trải nghiệm, toàn bộ không gian mang đến cảm giác giàu chiều sâu và cảm xúc, nơi ranh giới giữa sàn diễn và không gian sống dần được xóa nhòa.

Những cụm hoa tươi nhập khẩu được bày trí như các tác phẩm nghệ thuật, len lỏi khắp không gian, góp phần hoàn thiện một tổng thể sang trọng nhưng vẫn giữ được sự tinh tế và tiết chế. Mỗi chi tiết không chỉ đóng vai trò trang trí mà còn trở thành một lớp cảm xúc, nâng tầm trải nghiệm thị giác và cảm nhận của người tham dự.

GiGi Hương Giang

Đặc biệt, sàn runway được tạo nên từ sự kết hợp của những tấm thảm trang trí cùng các thiết kế đương đại, biến đường catwalk thành một phần liền mạch của không gian sống - nơi khách mời không chỉ thưởng lãm bộ sưu tập thời trang, mà còn trực tiếp bước vào tinh thần sống mà các thương hiệu mang lại.

Xuyên suốt sự kiện, khách mời lần lượt khám phá những concept sống động mang màu sắc khác nhau, từ hơi thở Việt Nam đương đại với tiếng đàn tranh, các hoạt động thủ công và chất liệu truyền thống, đến phong cách sống Bắc Âu kết hợp âm nhạc, ẩm thực và công nghệ thiết kế hay tiếng piano cùng quầy cocktail được bố trí giữa không gian cao cấp, góp phần tạo nên bầu không khí thư giãn xuyên suốt chương trình.

Có thể ví von “The Art of Lifestyle” như một bản giao hưởng có mở đầu, cao trào, giang tấu, sẵn sàng dẫn đưa cảm xúc khách mời qua nhiều cung bậc. Sự kết hợp giữa thời trang, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và kiến trúc góp phần tạo nên tổng thể mang màu sắc duy mỹ xuyên suốt, đúng với tinh thần mà chương trình hướng đến.

Trong không gian showroom được kết nối thành sàn runway “mở”, BST “Con Gái” của NTK Lý Quí Khánh với 30 looks lần lượt xuất hiện như một phần của tổng thể trải nghiệm xuyên suốt chương trình. Lấy cảm hứng từ những người phụ nữ anh gặp trong hơn 16 năm làm thời trang và 2 năm hoạt động trong lĩnh vực mới, BST khai thác vẻ nữ tính dưới nhiều góc nhìn khác nhau, từ cá tính, gu thẩm mỹ đến sự đa dạng trong vóc dáng và cách mỗi người lựa chọn thể hiện bản thân.

Hồ Thu Anh

Mở màn fashion show, diễn viên, fashionista Hồ Thu Anh xuất hiện trong vai trò first face với thiết kế mang phom dáng tối giản, xử lý chất liệu mềm mại và chuyển động nhẹ. Xuyên suốt BST, các sáng tạo sử dụng gam màu trung tính như trắng ngà, beige, champagne và đen, kết hợp organza, chiffon cùng kỹ thuật đính kết thủ công nhằm tạo nên tổng thể nữ tính nhưng vẫn hiện đại và ứng dụng.

Hương Giang

Tinh thần này đồng thời phản chiếu góc nhìn thẩm mỹ mà Lý Quí Khánh theo đuổi trong thời gian gần đây: Tối giản nhưng chú trọng vào chi tiết, chất liệu và cảm xúc thị giác. Những đường cắt mềm, kỹ thuật layering cùng phom dáng tiết chế giúp các thiết kế hòa vào không gian chung thay vì tách biệt như một sàn runway trình diễn thông thường.

Không theo đuổi sự phá cách “cực đoan”, NTK Lý Quí Khánh cho biết anh lựa chọn tập trung vào những thiết kế gần gũi và phù hợp hơn với người mặc. Sau nhiều năm làm nghề, góc nhìn của anh về phụ nữ cũng trở nên mềm mại và trưởng thành hơn, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến cách xử lý phom dáng, chất liệu và tính ứng dụng trong các BST hiện tại.

Cuối show diễn, bốn vedette gồm ca sĩ Gigi Hương Giang lần đầu tiên trình diễn trên sàn runway, Quán quân Vietnam's Next Top Model 2025 Lại Mai Hoa, Á quân The New Mentor 2023 Đỗ Hương Giang và người mẫu Lâm Thu Hằng cùng xuất hiện trong những thiết kế mang tinh thần sang trọng đương đại đặc trưng của Lý Quí Khánh. Được biết, các gương mặt đều nhận lời tham gia theo lời mời trực tiếp từ nhà mốt. Xen giữa các phần trình diễn, kết hợp cùng phần âm nhạc từ DJ Levi Oi góp phần tạo nên bầu không khí cảm xúc, nơi thời trang, âm nhạc và không gian sống hòa vào nhau trong cùng một trải nghiệm xuyên suốt.

