Hiểm họa từ sleep box tại TPHCM, cần siết chặt quản lý, xử nghiêm vi phạm

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an TPHCM, trong 9 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn thành phố xảy ra 69 vụ việc liên quan đến cháy nổ, tai nạn, sự cố cần cứu nạn cứu hộ, làm 3 người chết. Trong số vụ việc liên quan cháy nổ, 53% số vụ cháy xảy ra tại loại hình nhà ở riêng lẻ. Nguyên nhân chủ yếu do sự cố hệ thống thiết bị điện (chiếm 46,9%) và do sử dụng nguồn nhiệt, nguồn lửa trong sản xuất, sinh hoạt (chiếm 26,5%).