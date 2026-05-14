Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa ghi nhận một trường hợp hiếm gặp khi một bé trai 4 tuổi đồng thời mắc cả zona thần kinh và thủy đậu - hai bệnh đều do virus Varicella Zoster (VZV) gây ra nhưng rất hiếm xuất hiện cùng lúc trên một bệnh nhân.

Bé trai 4 tuổi nhập viện trong tình trạng đau rát nhiều ở vùng lưng và bụng bên phải. Tại đây xuất hiện các cụm mụn nước, bọng nước tập trung trên nền da đỏ với kích thước khoảng 10x20 cm. Sau khoảng 3 ngày, trẻ tiếp tục nổi thêm nhiều mụn nước riêng lẻ ở vùng đầu, mặt rồi lan khắp tay chân và thân mình. Trẻ sốt cao 38-39 độ C, mệt mỏi và quấy khóc nhiều.

Tổn thương mụn nước tập trung thành đám trên nền dát đỏ phân bố ở ngực, lưng ở bên phải.

Gia đình đưa trẻ tới khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương và được chỉ định nhập viện điều trị. Đáng chú ý, chị gái 8 tuổi của bệnh nhi cũng xuất hiện tổn thương zona vùng liên sườn phải sau đó 4 ngày.

Khai thác tiền sử cho thấy bé chưa từng mắc thủy đậu trước đây, không có dấu hiệu suy giảm miễn dịch và được tiêm chủng đầy đủ theo chương trình tiêm chủng quốc gia, tuy nhiên chưa tiêm vắc xin phòng thủy đậu. Người mẹ từng mắc thủy đậu khi mang thai ở tháng thứ 8 nhưng không điều trị đặc hiệu.

Các bác sĩ tiến hành xét nghiệm tế bào học tại hai vị trí tổn thương gồm vùng zona ở lưng và mụn nước ở mặt. Kết quả đều ghi nhận hình ảnh tế bào gai lệch hình và tế bào đa nhân khổng lồ - đặc trưng của nhiễm virus Varicella Zoster.

Bác sĩ nội trú Nguyễn Thị Thảo Nhi - Khoa Điều trị bệnh da tổng hợp cho biết sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, bệnh nhi được chẩn đoán đồng thời mắc zona thần kinh vùng liên sườn phải và thủy đậu. Các xét nghiệm chức năng gan, thận đều trong giới hạn bình thường, test nhanh HIV âm tính.

Bệnh nhi được điều trị bằng thuốc kháng virus acyclovir đường uống kết hợp thuốc hạ sốt, giảm đau, bù dịch và kháng histamine. Sau hai ngày điều trị, trẻ hết sốt, giảm đau rõ rệt, các tổn thương da khô dần và không xuất hiện thêm mụn nước mới.

Hiếm gặp trên thế giới

Các chuyên gia cho biết, trong y văn thế giới đã có một số trường hợp tương tự được ghi nhận tại Iran, Trung Quốc và Bangladesh, tuy nhiên đây vẫn là hiện tượng rất hiếm. Một giả thuyết được đặt ra là virus có thể đã xâm nhập các hạch thần kinh ngay từ giai đoạn nhiễm ban đầu và kích hoạt đồng thời cả biểu hiện thủy đậu lẫn zona.

Tổn thương mụn nước lõm giữa đồng đều rải rác cả đầu, mặt, chân.

Ở trường hợp này, các bác sĩ nhận định việc người mẹ mắc thủy đậu trong thai kì có thể liên quan đến quá trình nhiễm virus của trẻ từ trong bào thai. Ban đầu trẻ xuất hiện biểu hiện điển hình của zona thần kinh với đau rát và nổi mụn nước thành chùm ở một bên cơ thể, sau đó mới phát triển thêm các tổn thương lan tỏa đặc trưng của thủy đậu.

Theo các bác sĩ, virus Varicella Zoster là tác nhân gây bệnh thủy đậu. Sau khi người bệnh khỏi thủy đậu, virus không biến mất hoàn toàn mà tồn tại âm thầm trong các hạch thần kinh nhiều năm dưới trạng thái “ngủ đông”. Khi cơ thể suy giảm miễn dịch, căng thẳng, suy nhược hoặc mắc bệnh mạn tính, virus có thể tái hoạt động và gây bệnh zona thần kinh.

Thủy đậu thường biểu hiện bằng các mụn nước nhỏ xuất hiện đầu tiên ở vùng đầu, mặt rồi lan ra toàn thân, kèm sốt và mệt mỏi. Trong khi đó, zona thần kinh thường khởi phát bằng cảm giác đau rát dọc theo dây thần kinh, sau đó nổi các cụm mụn nước khu trú ở một bên cơ thể.

Điều đáng chú ý là zona thần kinh chủ yếu gặp ở người lớn tuổi hoặc người suy giảm miễn dịch, còn trường hợp đồng thời xuất hiện cả thủy đậu và zona ở trẻ nhỏ khỏe mạnh rất hiếm được ghi nhận.

Theo các bác sĩ, zona thần kinh có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như tổn thương mắt, đau dây thần kinh kéo dài sau zona, liệt thần kinh sọ hoặc mất thính giác. Tuy nhiên, bệnh nhi trong ca bệnh này hồi phục tốt và chưa ghi nhận di chứng.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo phụ huynh cần lưu ý tiêm vắc xin phòng thủy đậu cho trẻ đầy đủ nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh và các biến chứng liên quan đến virus Varicella Zoster.