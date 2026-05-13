Bán thuốc chưa đủ điều kiện cho nhiều bệnh viện, một doanh nghiệp dược bị phạt

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp, có trụ sở và địa điểm kinh doanh tại Lô đất số 01-CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Xuân Phương, Tp. Hà Nội (địa chỉ cũ: phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Theo quyết định xử phạt, Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp đã thực hiện hành vi mua, bán thuốc thuộc diện không được phép bán theo quy định pháp luật khi chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đề nghị nhập khẩu theo quy định.

Một số loại thuốc của Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp bị phát hiện bán cho các bệnh viện khi chưa hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu theo quy định (Ảnh minh họa).

Cụ thể, doanh nghiệp này đã bán thuốc Diater Skin Prick Test (dị nguyên chiết xuất từ mạt bụi nhà Dermatophagoides farinae 5HEP/ml) cho Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ; bán thuốc Phosphorous Aguettant cho Bệnh viện Hùng Vương.

Đồng thời bán thuốc Diater Skin Prick Test (dị nguyên chiết xuất từ lông mèo 2HEP/ml) cho Bệnh viện E trong khi tại thời điểm bán thuốc, hồ sơ đề nghị nhập khẩu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 78 Nghị định 54 và điểm b, c khoản 1 Điều 85 Nghị định 163

Hành vi trên bị xác định vi phạm quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 58 và khoản 5 Điều 4 Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Cục Quản lý Dược cho biết, tình tiết tăng nặng của vụ việc là doanh nghiệp đã thực hiện hành vi vi phạm nhiều lần, với tổng cộng 3 lần vi phạm.

Với vi phạm nêu trên, Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp bị xử phạt hành chính số tiền 17,5 triệu đồng.

Theo quy định, hành vi vi phạm này có mức phạt đối với cá nhân từ 5-10 triệu đồng; đối với tổ chức, mức phạt gấp đôi, từ 10-20 triệu đồng.

Do có tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần nên cơ quan chức năng áp dụng mức phạt 17,5 triệu đồng đối với doanh nghiệp.

Ngoài hình thức phạt tiền, doanh nghiệp không bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung hay biện pháp khắc phục hậu quả khác.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Trường hợp quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.