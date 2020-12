Hí hửng đặt mua tivi 55 inch to đùng trên mạng về xem thời sự cho rõ, chàng trai vội cầu cứu dân mạng khi phát hiện sự lạ trên màn hình

Không chỉ có hội chị em đam mê shopping trên các web mua sắm nổi tiếng Trung Quốc, cánh mày râu cũng lắm người mê mẩn order vì giá hàng trên các web này khá rẻ. Tuy nhiên, không phải lúc nào rẻ cũng là tốt, bởi từ trước đến nay đã có vô số người đau khổ vì mất tiền oan.

Một chàng trai mới đây đã trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH với câu chuyện mua tivi qua web online. Không rõ mặt hàng tivi 55 inch được quảng cáo như thế nào mà chàng trai ấy đặt mua ngay không đắn đo, nghĩ đến việc được nằm nhà xem phim xem thời sự trên màn hình to đùng ngã ngửa cũng đủ khiến anh chàng thích mê.

Tuy nhiên, đến khi nhận hàng về lắp đặt xong xuôi, hí hửng cắm điện vào tivi thì chàng trai mới nhận ra một sự cố khó hiểu. Đó là hình ảnh hiển thị trên tivi bị rút gọn lại chỉ bằng 1/3, không phóng to vừa vặn với màn hình. Trông cứ như chàng trai bị trêu đùa vậy!

Ngay khi đăng lên mạng để cầu cứu các "cao nhân bàn phím", chàng trai đã nhận về hàng loạt tư vấn từ hài hước vô cùng. Người thì trêu “viền tivi hơi dày một tí”, người thì bảo mua thêm kính lúp về soi cho rõ ràng, người khác lại hỏi có bán lại tivi không họ sẽ mua với giá... một nửa (!)

Tuy nhiên, rất may là còn nhiều thành viên mang có tâm, lên tiếng khuyên anh chàng gọi thợ chuyên nghiệp đến nhà để xem xét, hoặc tra Google để tìm hiểu chính xác xem chiếc tivi gặp phải lỗi gì. Trong số đó có những ý kiến phán đoán rằng có thể do tivi hiện đại quá nên chủ nhân của nó chưa biết dùng, đặt sai kích cỡ hiển thị khung hình nên mới bị co lại bằng chiếc tivi 21 inch như trên.

Chỉ cần gõ câu "Tivi bị co màn hình nhỏ lại", có thể tìm thấy nhiều thông tin hữu ích liên quan đến vấn đề này. Song, để chắc chắn đảm bảo an toàn cho chiếc tivi mới mua thì chàng trai nên gọi ngay cho thợ sửa đồ gia dụng điện tử chuyên nghiệp, tránh tự mày mò rồi lại hỏng, chữa lợn lành thành lợn què!