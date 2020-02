"Hi Bye, Mama!" tập 1: Kim Tae Hee làm hồn ma quẩn quanh trong nhà, đau đớn nhìn con gái nhỏ suýt bị điện giật khi sống cùng dì ghẻ

Tiếp nối khung giờ của Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh), bộ phim Hi Bye, Mama! (Tạm dịch: Tạm Biệt Mẹ) với sự góp mặt của Kim Tae Hee lên sóng đã chính thức lên sóng trên đài tvN, giới thiệu cho khán giả về câu chuyện đặc biệt mà bộ phim sẽ mang đến.

Mở đầu tập phim, khán giả dễ dàng nhận ra rằng bà mẹ Cho Yoo Ri (Kim Tae Hee) vốn là một hồn ma xinh đẹp, tính tình tươi sáng, giàu tình yêu gia đình. Hồn ma này hiện đang chung sống cùng người chồng là bác sĩ Jo Kang Hwa (Lee Kyu Hyung), đứa con gái Jo Seo Woo và cô vợ thứ Go Bo Geol (Oh Min Jung).

Vì là thực thể vô hình nên cô nàng có thể nhìn thấy được mọi việc, dõi theo từng bước đi của cô con gái chưa đầy năm tuổi của mình. Trong một lần về thăm nhà, hồn ma Cho Yoo Ri nhìn thấy con gái bất ngờ "chơi dại" đến suýt bị điện giật.

Với bản năng của một người mẹ, Cho Yoo Ri liền lao tới để cản con gái của mình nhưng không thành. Lúc này, cô vợ kế của chồng là Go Bo Geol cũng nhanh chóng phát hiện con gái đang gặp nguy hiêm nên cũng lao tới bế Jo Seo Woo ra ngoài. Tình huống này khiến Cho Yoo Ri gần như thoát tiếp vì con gái cô suýt bị mất mạng như mình.



Cho Yoo Ri "điếng người" vì con gái suýt bị điện giật.

"Ghim" trong lòng chuyện vợ kế của chồng mải mê làm việc không thèm để ý con nhỏ, Cho Yooo Ri tiếp tục trở thành hồn thích hóng hớt khi nghe được những bà hàng xóm xung quanh nói xấu Go Bo Geol là một cô dì ghẻ vô tâm, không muốn chăm con chồng, Jo Seo Woo mới 5 tuổi đã phải đẩy đi học đủ các môn khiến con bé không có thời gian nghỉ ngơi.

Cho Yoo Ri liên tục chạy theo trách móc Go Bo Geol không lo chăm sóc con cái.

Cô nàng đắc ý khi nghe các bà hàng xóm nói xấu Go Bo Geol.

Chẳng biết Go Bo Geol là người như thế nào, ngay khi nhìn thấy chồng mình đi làm về, Cho Yoo Ri liền mách chồng chuyện "dì ghẻ" lơ là suýt để con gái mất mạng: "Con bé không có tí gì gọi là vui chơi. Nào là học ba lê, tiếng Anh, con bé chỉ đi học thôi. Hôm nay, suýt nữa là có chuyện lớn đó. Suýt chút nữa con bé bị điện giật đi theo em luôn đó anh có biết không?", tuy nhiên những lời mà Cho Yoo Ri không được tiếp nhận vì chẳng ai biết có sự tồn tại của hồn ma Cho Yoo

Cho Yoo Ri mách chồng chuyện Go Bo Geol không lo chăm con nhưng chẳng ai nghe thấy.

Hi Bye, Mama! kết thúc tập 1 khi đã hoàn thành trách nhiệm giới thiệu dàn nhân vật cũng như nội dung bộ phim đến với người xem. Tuy không sở hữu những khoảnh khắc cao trào, nhưng với nội dung xoáy sâu vào gia đình cùng với sự tiến bộ trong diễn xuất của nữ diễn viên Kim Tae Hee, đây hẳn là một lựa chọn thú vị để khán giả vào có thể thưởng thức vào mỗi cuối tuần.

Đừng bỏ lỡ tập 2 Hi Bye, Mama! sẽ được lên sóng vào lúc 19g00 (giờ địa phương), ngày 23/2 trên kênh tvN.