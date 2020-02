"Hi Bye, Mama": Kim Tae Hee quay lại làm người sau 5 năm, hứa hẹn lấy nước mắt khán giả với diễn xuất đỉnh cao

Hi Bye, Mama! là dự án truyền hình tiếp theo của nhà đài tvN sau khi bộ phim Crash Landing On You kết thúc. Mặc dù không quỵ tụ dàn diễn viên đình đám ngoài sự góp mặt của "ngọc nữ" Kim Tae Hee, tuy nhiên tập mở màn của bộ phim đã mang về rating khá khả quan khi đạt 5,9%.

Sau khi giới thiệu dàn nhân vật cũng như nội dung bộ phim đến với người xem, mới đây nhà sản xuất cũng đã tung ra đoạn preview hé lộ những cảnh quay sẽ diễn ra trong tập 2 sẽ được phát sóng tối 23/2.

Theo đó, sau 5 năm làm hồn ma, cuối cùng Cho Yoo Ri (Kim Tae Hee) cũng đã trở lại làm người. Có lẽ bà đồng cai quản khu nghĩa trang đã tác động điều gì đó giúp Cho Yoo Ri được trở lại làm mẹ để có thể chăm sóc con gái Jo Seo Woo. Tuy nhiên áp lực càng đè nặng cho Yoo Ri khi cô phải hoàn thành một thử thách nào đó được giao trong vòng 49 ngày, nếu không sẽ phải trở lại làm hồn ma.

Yoo Ri không tin vào mắt mình rằng cô đã trở lại làm người.

Tuy nhiên việc chỉ mỗi mình Yoo Ri được trở lại làm người trong khi những hồn ma khác không có gì thay đổi khiến Yoo Ri gặp không ít rắc rối khi các hồn ma tỏ ra ganh tị, buộc cô phải chạy trốn khắp nơi.

Yoo Ri bị các hồn ma khác vây bắt sau khi họ biết được chỉ mỗi mình cô được quay trở lại làm người.

Trở về với gia đình nhưng một tình huống trớ trêu khác xảy ra với Yoo Ri khi chồng cô là Jo Kang Hwa (Lee Kyu Hyung) không tin rằng vợ anh đã quay về sau 5 năm mất mạng trong một vụ tai nạn giao thông. Jo Kang Hwa còn nghi ngờ Yoo Ri chỉ là chị em song sinh với vợ cũ của anh mà thôi.

Đặc biệt trong những giây cuối cùng của đoạn preview, khán giả không khỏi xúc động trước cảnh Cho Yoo Ri bật khóc, ôm con gái vào lòng sau 5 năm phải sống trong cảnh làm hồn ma: "Cuối cùng mẹ cũng gặp được con rồi, chào con Jo Seo Woo".

Đừng bỏ lỡ tập 2 Hi Bye, Mama! sẽ được lên sóng vào lúc 19g00 (giờ địa phương), ngày 23/2 trên kênh tvN.