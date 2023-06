Hết tiền, hai người đi bộ hàng chục km giữa trời nắng nóng để về quê ở Nghệ An

Ngày 19/6, một lãnh đạo UBND xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương vừa tiếp nhận và hỗ trợ hai trường hợp quê ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An trở về quê nhà. Đây là hai trường hợp trong câu chuyện bị chủ nợ tiền lương phải đi bộ tìm đường về nhà được đăng tải trên mạng xã hội.

Hình ảnh hai người nghỉ chân bên đường sau khi đã đi bộ hàng chục cây số dưới trời nắng nóng (Ảnh: Nano Thanh Chương).

Trước đó, thông tin về việc hai người quê ở Nghệ An vào Quảng Nam làm thuê, tuy nhiên, suốt 2 tháng bị chủ nợ lương. Sau đó cả hai bắt xe về tới Vinh thì hết tiền nên quyết định đi bộ tìm đường về quê nhà. Câu chuyện được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Theo lãnh đạo xã Ngọc Lâm, hai người đi làm cùng với nhau. Cả hai bắt xe về đến thành phố Vinh, vì không có tiền nên đã chấp nhận đi bộ giữa trời nắng nóng để tìm đường trở về quê nhà. Khi hai người đi bộ về đến khu vực chợ Cồn thuộc huyện Thanh Chương vì mệt quá nên dừng lại nghỉ ngơi.

Lúc này một số người dừng lại hỏi thăm thì mới biết câu chuyện. Vì cả hai người nói tiếng Kinh không rõ nên mọi người nghĩ rằng cả hai quê ở xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương. Những người tốt bụng đã hỗ trợ tiền và chở cả hai người về đến xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương.

Khi lực lượng công an khai thác thông tin thì mới biết hai người là quê ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Người đàn ông lớn tuổi tên Vi Văn Tiến (SN 1966, trú tại xã Yên Na, huyện Tương Dương) và bé trai đi cùng là Moon Văn Cường (SN 2008, trú tại xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương). Cả hai sau đó được lực lượng công an xã bố trí xe chở về địa phương./.