Hết kiên nhẫn với Phương Anh Đào

Mới đây, nền tảng TikTok chia sẻ một đoạn clip nhận định rằng Phương Anh Đào đang "giậm chân tại chỗ" khi 2,5 năm qua, cô nàng vẫn chưa thực sự thể hiện hết mình với năng lực diễn xuất của bản thân. Dù tái xuất màn ảnh rộng với Báu Vật Trời Cho, dấu ấn cô nàng để lại trên thị trường phòng vé còn quá mờ nhạt. Người hâm mộ đang nôn nóng, thậm chí hết kiên nhẫn khi từng ngày chờ đợi được nhìn thấy Phương Anh Đào biến hoá đa dạng một lần nữa trên màn ảnh.

Không nhiều diễn viên trẻ của màn ảnh Việt sở hữu xuất phát điểm thuận lợi như Phương Anh Đào. Cô có nhan sắc, có thực lực và từng được giới chuyên môn đánh giá là một trong những gương mặt diễn xuất đáng chú ý nhất của thế hệ. Thế nhưng sau những dấu ấn ở Tro Tàn Rực Rỡ và Mai, sự nghiệp của nữ diễn viên dường như đang thiếu đi một cú hích mới. Không phải vì Phương Anh Đào sa sút, mà bởi đã quá lâu rồi khán giả chưa được nhìn thấy phiên bản xuất sắc nhất của cô trên màn ảnh. Đây cũng là lý do bộ phim Ngày Con Còn Mẹ đang được xem như cơ hội quan trọng để nữ diễn viên một lần nữa khẳng định vị thế của mình.

Dư âm của Mai vẫn còn quá lớn

Điều khiến Phương Anh Đào được đánh giá cao không nằm ở việc cô diễn bi hay diễn hài tốt hơn người khác, mà ở khả năng khiến khán giả tin vào nhân vật. Nữ diễn viên có thể lặng lẽ đến mức gần như không cần thoại trong Tro Tàn Rực Rỡ, nhưng cũng có thể bùng nổ cảm xúc ở những phân đoạn cao trào của Mai. Sự chuyển đổi tự nhiên giữa hai trạng thái đối lập ấy là điều không phải diễn viên nào cũng làm được, đặc biệt ở lứa diễn viên 9x hiện giờ.

Nếu Tro Tàn Rực Rỡ là tác phẩm khẳng định thực lực diễn xuất, thì Mai lại giúp Phương Anh Đào chứng minh cô hoàn toàn có thể tỏa sáng trong một dự án thương mại quy mô lớn. Trong bộ phim của Trấn Thành, nữ diễn viên đảm nhận vai nữ chính và có nhiều phân đoạn đòi hỏi biên độ cảm xúc rộng, từ những khoảnh khắc lãng mạn, hạnh phúc cho tới các trường đoạn tổn thương và giằng xé nội tâm. Dù đứng cạnh những cái tên giàu kinh nghiệm như Hồng Đào hay Trấn Thành, Phương Anh Đào vẫn giữ được dấu ấn riêng và trở thành một trong những nhân tố quan trọng tạo nên thành công của tác phẩm.

Cũng nhờ Mai, Phương Anh Đào một bước trở thành ngôi sao phòng vé kể từ thập niên 2020 của làng phim Việt. Thách thức lớn nhất của Phương Anh Đào lúc này có lẽ không nằm ở việc tìm kiếm cơ hội, mà là tìm kiếm một vai diễn xứng tầm với những kỳ vọng mà cô từng tạo ra. Sau Tro Tàn Rực Rỡ và Mai, khán giả không cần mỹ nhân sinh năm 1992 phải chứng minh bản thân biết diễn. Họ chờ một màn trình diễn đủ sức khiến cái tên Phương Anh Đào một lần nữa trở thành tâm điểm của những cuộc bàn luận về diễn xuất.

Báu Vật Trời Cho là một lựa chọn dễ hiểu nhưng cũng khá an toàn. Bộ phim được xây dựng theo công thức quen thuộc của mùa phim Tết: nhẹ nhàng, hài hước, dễ tiếp cận và hướng đến trải nghiệm giải trí của số đông khán giả. Thành công thương mại hơn 100 tỷ đồng cho thấy quyết định này hoàn toàn đúng đắn nếu xét trên khía cạnh phòng vé.

Báu Vật Trời Cho giúp Phương Anh Đào duy trì sức nóng tên tuổi, tiếp tục xuất hiện trong danh sách những ngôi sao bảo chứng doanh thu của màn ảnh Việt. Tuy nhiên, bộ phim lại không trao cho cô một nhân vật đủ phức tạp để khai thác hết những phẩm chất từng làm nên tên tuổi ở 2 dự án trước. Sau khi phim khép lại, điều khán giả nhớ nhiều nhất vẫn là thành tích doanh thu hơn là một Phương Anh Đào trên màn ảnh.

Cơ hội cho Phương Anh Đào

Chính vì vậy, Ngày Con Còn Mẹ đang nhận được sự kỳ vọng lớn. Trước hết, đây là tác phẩm thuộc dòng phim gia đình - chính kịch, thể loại vốn đòi hỏi diễn viên phải khai thác chiều sâu nội tâm nhiều hơn là dựa vào những tình huống giải trí hay hiệu ứng thị giác. Đây cũng là vùng an toàn nhưng đồng thời là thế mạnh đã được Phương Anh Đào chứng minh trong quá khứ.

Bên cạnh đó, làm việc cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng khiến khán giả có thêm cơ sở để chờ mong. Vị đạo diễn này vốn nổi tiếng với khả năng khai thác cảm xúc nhân vật và tạo ra những vai diễn giàu sức nặng tâm lý. Một câu chuyện xoay quanh gia đình 4 thế hệ hứa hẹn sẽ mang đến nhiều đất diễn để các diễn viên thể hiện. Đáng chú ý hơn cả là sự xuất hiện của Hồng Đào. Nếu kịch bản đủ tốt, màn tung hứng giữa hai nữ diễn viên hoàn toàn có thể tạo nên những phân cảnh giàu cảm xúc và trở thành điểm nhấn của bộ phim.

2,5 năm không phải quãng thời gian quá dài với một sự nghiệp diễn xuất, nhưng cũng đủ để người hâm mộ bắt đầu sốt ruột. Và biết đâu, Ngày Con Còn Mẹ sẽ là câu trả lời cho sự chờ đợi ấy. Bởi nếu có một nữ diễn viên xứng đáng được trao thêm một vai diễn để bùng nổ, Phương Anh Đào chắc chắn là một trong những cái tên đầu tiên được nhắc đến.