Đã tìm ra mỹ nhân để mặt mộc đẹp chẳng kém Phương Anh Đào, danh xưng đẹp nhất Việt Nam liệu có đổi chủ

Ngày 17/5, lễ ký kết hợp tác đồng thời công bố dự án điện ảnh Đất Đỏ đã chính thức diễn ra tại Đại học Hoa Sen, thu hút sự chú ý lớn từ giới trẻ yêu điện ảnh. Theo tiết lộ từ ê-kíp, chương trình casting trực tuyến của bộ phim đã nhận về khoảng 1.200 hồ sơ đăng ký chỉ sau thời gian ngắn mở cổng tuyển chọn. Nhiều gương mặt trẻ triển vọng, đam mê diễn xuất cũng xuất hiện tại đây như Lâm Thanh Mỹ, Á hậu Lâm Bích Tuyền, Hạo Khang, Lily Chen... Giữa dàn thí sinh tiềm năng, Yên Đan trở thành cái tên nổi bật, thu hút sự chú ý với gương mặt mộc tuyệt mỹ.

Vốn là một ngôi sao trong ngành làm đẹp, khán giả thường thấy Yên Đan xuất hiện với gương mặt khả ái cùng lớp trang điểm kỹ lưỡng. Tuy nhiên, không ngờ khi để mặt mộc, nữ diễn viên càng trẻ trung và dễ gây thiện cảm trước ống kính hơn.

Trong đoạn video được nhà sản xuất Đất Đỏ chia sẻ, Yên Đan tự tin, rực rỡ, trong veo, đôi mắt sáng luôn ánh lên niềm vui. Làn da căng mịn không tì vết, kết hợp cùng đường nét thanh tú, đôi mắt giàu cảm xúc giúp Yên Đan nổi bật trong phần thi tuyển chọn. Cô tham dự tuyển chọn cho vai diễn bạn của nữ chính Võ Thị Sáu.

Khuôn mặt mộc hoàn hảo của Yên Đan nhận được nhiều lời khen của khán giả trên các trang MXH: "Mong bạn này thành công, thấy bạn hiền giỏi mà xinh nữa", "Xinh, thấy hợp nữa", "Mặt mộc đẹp", "Đẹp gái thật, dù mộc mạc thì vẫn đẹp", "Mặt mộc đỉnh dữ", "Giờ các diễn viên trẻ của Việt Nam đẹp thật", "Có thể so mặt mộc với Phương Anh Đào rồi, không cần filter vẫn đẹp xuất sắc"...

Có thể nói, sau sự xuất hiện của Phương Anh Đào tại buổi lễ cúng máy dự án điện ảnh Ngày Con Còn Mẹ diễn ra sáng 02/05/2026 tại TP.HCM, giờ đây, khán giả lại có tìm thấy một nữ diễn viên có gương mặt mộc "đỉnh cấp", không cần trang điểm cầu kỳ vẫn thu hút mọi ánh nhìn.

Bên cạnh đó, khả năng diễn xuất của Yên Đan cũng được đánh giá khá tốt. Trước đó, cô gây ấn tượng mạnh với khán giả màn ảnh nhỏ qua các vai diễn trong loạt phim truyền hình giờ vàng như nhân vật Như - cô nàng có tính cách đỏng đảnh, thực dụng khó chiều trong phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ và vai Tường Vân trong Đi Về Miền Có Nắng .

Hình ảnh Yên Đan trong phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ, cô được đánh giá là nhân vật đẹp nhất trong phim

Yên Đan được nhận xét tích cực khi thể hiện được vai diễn Như kiêu kỳ ham hư vinh

Yên Đan (tên thật: Đỗ Yên Đan, sinh năm 1997 tại Đắk Lắk) là một nữ diễn viên, người mẫu, và nhà sáng tạo nội dung nổi bật tại Việt Nam. Cô tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Quan hệ Quốc tế (Đại học KHXH&NV TP.HCM) và ngành nghệ thuật biểu diễn Múa dân gian dân tộc (Trung cấp Múa TP.HCM).

Yên Đan từng giành ngôi vị quán quân của chương trình thực tế Ngôi sao chốt đơn. Cô xuất thân là một diễn viên múa chuyên nghiệp, dancer kiêm beauty vlogger trước khi lấn sân sang điện ảnh.