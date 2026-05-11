Hết gây sốt với đàn Hạc, Dương Hoàng Yến tiếp tục "cân" luôn đàn Đá tại concert Sao Nhập Ngũ

Đoạn clip Dương Hoàng Yến trình diễn ca khúc Cô Gái Vót Chông tại concert Sao Nhập Ngũ Day 2 hiện đang nhận được sự chú ý đặc biệt.

Kết hợp giữa giọng hát live véo von và kỹ năng chơi đàn Đá điêu luyện, nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả phải để lại bình luận thán phục: "Không biết còn nhạc cụ gì mà Dương Hoàng Yến không chơi được không?" . Lời khen này hoàn toàn có cơ sở bởi trước đó, cô từng để lại ấn tượng mạnh khi chơi thành thạo đàn Hạc, kèn Melodica, sáo, trống, piano...

Đáng nể hơn, việc đưa đàn Đá lên sân khấu là một ý tưởng hoàn toàn đột xuất. Dương Hoàng Yến cho biết, sau khi nhận bản phối từ giám đốc âm nhạc DTAP ngay trước thềm đêm diễn, cô đã nảy ra ý tưởng này và lập tức đề xuất với đạo diễn Cao Trung Hiếu.

"Vì quá yêu âm thanh đặc biệt của đàn Đá - một trong những nhạc cụ cổ xưa nhất Việt Nam - nên Yến rất mong có thể mang nó lên sân khấu lớn. Yến muốn khán giả trẻ được nhìn thấy, lắng nghe và cảm nhận vẻ đẹp của âm nhạc truyền thống một cách gần gũi nhất" , nữ ca sĩ chia sẻ.

Tuy nhiên, quyết định táo bạo này đi kèm với không ít áp lực. Sau một buổi tập chớp nhoáng với bộ đàn lớn tại TP.HCM, Dương Hoàng Yến ra Hà Nội và phải đối mặt với một bộ đàn Đá hoàn toàn khác. Nữ ca sĩ buộc phải làm quen và tập lại từ đầu ngay trong buổi tổng duyệt, sát giờ G đúng 1 ngày. Dù hồi hộp và áp lực, sự đón nhận của khán giả đã chứng minh nỗ lực của cô là hoàn toàn xứng đáng.

Hành trình bứt phá này khiến người hâm mộ nhớ lại hình ảnh Dương Hoàng Yến tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng . Cô từng gây sốt với màn thổi Melodica trong Cầu Vồng Lấp Lánh và đặc biệt là việc chinh phục đàn Hạc - một trong những nhạc cụ khó nhất thế giới - chỉ trong 5 ngày để biểu diễn bài Từ chối nhẹ nhàng thôi .

Liên tục làm mới mình và thử thách với những nhạc cụ khó, Dương Hoàng Yến đang ngày càng khẳng định sự đa năng và tư duy âm nhạc đầy tâm huyết của mình.