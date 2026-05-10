Lần đầu tiên Duy Mạnh làm điều này

Sau nhiều thập kỷ gắn liền với phong cách lãng tử, gai góc cùng dòng nhạc ballad sâu lắng, Duy Mạnh bất ngờ tạo ra một "cú sốc" thị giác lẫn thính giác cho khán giả. Không còn giới hạn bản thân trong những set quay tối màu hay ngồi im một chỗ, nam ca sĩ mang đến những bước chuyển động linh hoạt và năng lượng hiện đại chưa từng có.

Chia sẻ về quyết định táo bạo này, nam ca sĩ hài hước thừa nhận: "Ngày xưa tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải tập nhảy để quay MV. Nhưng khi làm sản phẩm này, tôi muốn thử một điều gì đó mới mẻ hơn cho bản thân."

Để có được những thước phim ưng ý nhất, Duy Mạnh đã dành hẳn 2 tháng trời rèn luyện thể lực và tập vũ đạo. Cường độ tập luyện gắt gao cùng quyết tâm làm mới hình ảnh đã giúp anh giảm ngoạn mục từ 76kg xuống chỉ còn 71kg. Quá trình ghi nhớ động tác từng khiến anh khá áp lực, nhưng bù lại, nam ca sĩ cảm thấy khỏe khoắn, tích cực và tràn trề nhựa sống hơn bao giờ hết.

Anh nhấn mạnh tinh thần học hỏi từ Gen Z: "Nghệ sĩ thì không nên đứng yên mãi. Các bạn trẻ bây giờ làm nghề rất năng động, rất chịu thay đổi nên mình cũng muốn học hỏi thêm. Quan trọng nhất vẫn là sức khỏe và tinh thần của mình tốt hơn."

Không để fan kịp thở, Duy Mạnh tung chiêu "đánh úp" bằng chuỗi 5 MV phát hành liên tiếp mỗi tuần thuộc EP "Vì tình yêu mà em trân trọng" . Về mặt hình ảnh, nam ca sĩ đã rũ bỏ tone màu trầm buồn quen thuộc để chuyển sang các set quay ngập tràn ánh sáng, nhiều màu sắc và rực rỡ hơn. Sự thay đổi này phản ánh chính tâm lý tích cực, nhẹ nhàng của Duy Mạnh ở thời điểm hiện tại sau nhiều thăng trầm.

Mở màn cho dự án này chính là MV "Cứ Như Vậy Đi Em". Ca khúc vẫn giữ được cái "chất tình" đặc trưng trong âm nhạc của Duy Mạnh nhưng mang lại cảm giác xoa dịu và tươi mới. Với dự án "khủng" này, nam ca sĩ khẳng định anh không đặt nặng áp lực tạo hit hay hiệu ứng bùng nổ, mà đơn thuần là mong muốn được cống hiến hết mình, cho khán giả thấy một phiên bản Duy Mạnh nâng cấp và đa màu sắc hơn.

Một điểm nhấn đặc biệt khiến netizen vô cùng thích thú trong EP lần này chính là sự góp mặt của ca sĩ trẻ Cầm - con gái ruột của Duy Mạnh. Lần đầu tiên, hai cha con sẽ có một màn song ca cực kỳ đáng mong chờ trong bản hit thanh xuân kinh điển "Vì tình yêu mà em trân trọng" .

Đáng chú ý hơn, nam ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ khi lùi lại phía sau, hóa thân thành "hậu phương" vững chắc cho con gái trên con đường nghệ thuật. Anh tự tay chắp bút sáng tác một ca khúc hoàn toàn mới dành riêng cho Cầm.

Khẳng định không áp đặt cái bóng của mình lên con cái, Duy Mạnh chia sẻ chân thành: "Tôi muốn Cầm được là chính mình. Thế hệ trẻ bây giờ có tư duy âm nhạc rất khác và tôi tôn trọng điều đó. Tôi chỉ hỗ trợ những gì mình có kinh nghiệm thôi."