Đầu tháng 11/2025, Phạm Băng Băng khiến giới giải trí châu Á dậy sóng khi bất ngờ được xướng tên ở ngôi vị Ảnh hậu (Nữ diễn viên chính xuất sắc) tại lễ trao giải Kim Mã lần thứ 62, nhờ bộ phim Địa Mẫu. Chiến thắng của Phạm Băng Băng được đánh giá xứng đáng, không có gì bàn cãi khi cô đã có màn thể hiện tốt trong tác phẩm. Người hâm mộ kỳ vọng việc được vinh danh ở Kim Mã sẽ giúp Phạm Băng Băng "quốc mẫu hồi cung", thay đổi tình thế và thoát khỏi cảnh bị cấm sóng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, việc ăn mừng rầm rộ trên MXH đã khiến người đẹp này gặp rắc rối. Giới chức Trung Quốc lập tức tuýt còi, cảnh cáo nữ diễn viên bằng việc gỡ tên cô khỏi phần giới thiệu của 2 tác phẩm Tôi Không Phải Phan Kim Liên và Trung Quan Thôn Phong Vân.

Đến ngày 24/11/2025, super topic (kênh dành riêng cho fan thảo luận) của Phạm Băng Băng trên MXH Weibo cũng đột ngột bị khóa. Theo tờ QQ, động thái "xóa sổ" hàng loạt của nữ diễn viên được cho là có liên quan đến tính nhạy cảm xoay quanh lễ trao giải Kim Mã. Cụ thể, từ năm 2019, Cục điện ảnh Trung Quốc đã cấm các bộ phim và diễn viên của nước này sang dự giải Kim Mã - 1 trong những giải thưởng điện ảnh uy tín, được ví như Oscar của showbiz Hoa ngữ. Chưa kể, Phạm Băng Băng còn thuộc diện bị phong sát vĩnh viễn vì dính bê bối trốn thuế vi phạm pháp luật ở Trung Quốc.

Phạm Băng Băng bị cơ quan quản lý văn hóa cảnh cáo sau màn ăn mừng rầm rộ khi đoạt giải Ảnh hậu Kim Mã vào cuối năm 2025. Ảnh: Marie Claire.

Theo tờ On, đòn trừng phạt Phạm Băng Băng vừa được nối dài khi tác phẩm Địa Mẫu của cô đã bất ngờ bị loại khỏi danh sách tranh giải Kim Tượng mà không rõ lý do. Trước đó, Địa Mẫu được xếp vào nhóm tác phẩm có thể thâu tóm nhiều giải thưởng quan trọng tại Kim Tượng. Các chuyên gia phim ảnh trong ngành cũng đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Địa Mẫu cùng 3 tác phẩm khác bị BTC Kim Tượng gạt bỏ: "Chúng tôi cũng không hiểu tiêu chí đánh giá năm nay".

Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cho rằng việc Địa Mẫu bị loại khỏi đề cử lý do nằm ở nữ chính Phạm Băng Băng. Sau ồn ào tại Kim Mã, cơ quan quản lý văn hóa được cho là đã "phong sát" minh tinh này lần 2, triệt mọi đường sống, không để Phạm Băng Băng có cơ hội tái xuất Cbiz.

Được biết, Phạm Băng Băng đã hy sinh rất nhiều cho tác phẩm Địa Mẫu. Cô chấp nhận hủy dung khi phơi đen da, tăng 10 kg, thậm chí tự mình cày ruộng, chăn trâu trong suốt quá trình quay phim để hóa thân thành nông dân có năng lực trừ tà nhờ phép thuật cổ xưa.

Tác phẩm mà Phạm Băng Băng đóng chính bất ngờ bị loại không rõ lý do khỏi danh sách đề cử giải Kim Mã. Ảnh: Weibo.

Nữ diễn viễn chấp nhận hủy hoại nhan sắc của mình vì vai diễn trong Địa Mẫu. Ảnh: Sinchew, Weibo.

Những năm qua, Phạm Băng Băng cũng chẳng che giấu tình cảnh thất thế, sa sút tên tuổi của cô sau khi vướng bê bối trốn thuế rúng động. Tại LHP Berlin lần thứ 73, nữ diễn viên đã khóc nghẹn, thú nhận bản thân vô cùng hổ thẹn với sai lầm của mình trong quá khứ. Dù đã ra sức hối lỗi và bày tỏ sự ăn năn, 8 năm qua vẫn không có 1 cơ hội nào cho Phạm Băng Băng quay lại giới giải trí Hoa ngữ hoạt động. Sau cú phốt lớn nhất sự nghiệp, đế chế do nàng "Võ Mị Nương" xây dựng lụi tàn và đang dần biến mất khỏi showbiz xứ tỷ dân.

Do bị "cấm cửa" ở Cbiz, Phạm Băng Băng gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì tên tuổi. Những năm qua, cô chỉ có thể lang bạt tứ xứ tìm kiếm cơ hội làm nghệ thuật và kiếm tiền thông qua việc bán mặt nạ dưỡng da. Mặc dù vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, song phần lớn "job" của cô đều là sự kiện quy mô bình dân, vừa phải và không phủ sóng truyền thông rộng rãi.

Phạm Băng Băng bị "thanh lọc" khỏi showbiz sau khi gây tội tày đình. Ảnh: Weibo.

