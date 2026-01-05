Vừa qua, Phạm Băng Băng đã được trực tiếp nhận chiếc cúp của hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc Giải thưởng Điện ảnh Kim Mã lần thứ 62 cho vai diễn trong bộ phim Malaysia Địa mẫu. Trước đó, tại lễ trao giải, nữ diễn viên không thể có mặt và chỉ phát biểu nhận giải qua điện thoại.

Trong dịp năm mới 2026, khi cô sang Malaysia công tác, đạo diễn Trương Cát An cùng nhà sản xuất mới trao cúp trực tiếp cho cô.

Phạm Băng Băng khoe giải vàng (Ảnh: Instagram Bingbing_fan)

Hình ảnh được nữ diễn viên chia sẻ trên mạng xã hội Instagram cho thấy cô rất xúc động. Đạo diễn Trương Cát An cho biết một trong những nhà sản xuất của phim đã tổ chức tiệc mừng cho Phạm Băng Băng với sự góp mặt của một số người bạn thân thiết và ekip đoàn phim. Ông chia sẻ vui rằng năm 2026 là năm ngựa nên việc nhận giải Kim Mã sớm là một dấu hiệu may mắn. Đạo diễn cũng nhớ lại quãng thời gian đoàn phim cùng sinh hoạt tại một ngôi làng ở Kedah, với những ngày làm ruộng, trồng lúa, nấu ăn và tham gia các nghi lễ truyền thống.

Phạm Băng Băng cùng đạo diễn và các diễn viên trong thời gian quay phim. (Ảnh: Instagram Bingbing_fan)

Địa mẫu là bộ phim mang màu sắc đời sống, kể về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Vai diễn của Phạm Băng Băng được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất nhẹ nhàng, chân thật. Hiện phim đã được chiếu tại Hong Kong (Trung Quốc) để đủ điều kiện tham dự Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong, mở ra cơ hội để cô tiếp tục tranh giải Kim Tượng trong thời gian tới.