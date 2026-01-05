Phạm Băng Băng khoe ảnh cùng tượng vàng Kim Mã
Nữ diễn viên chính thức chạm tay vào cúp vàng Kim Mã sau hơn 1 tháng thắng giải thưởng này.
Vừa qua, Phạm Băng Băng đã được trực tiếp nhận chiếc cúp của hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc Giải thưởng Điện ảnh Kim Mã lần thứ 62 cho vai diễn trong bộ phim Malaysia Địa mẫu. Trước đó, tại lễ trao giải, nữ diễn viên không thể có mặt và chỉ phát biểu nhận giải qua điện thoại.
Trong dịp năm mới 2026, khi cô sang Malaysia công tác, đạo diễn Trương Cát An cùng nhà sản xuất mới trao cúp trực tiếp cho cô.
Phạm Băng Băng khoe giải vàng (Ảnh: Instagram Bingbing_fan)
Hình ảnh được nữ diễn viên chia sẻ trên mạng xã hội Instagram cho thấy cô rất xúc động. Đạo diễn Trương Cát An cho biết một trong những nhà sản xuất của phim đã tổ chức tiệc mừng cho Phạm Băng Băng với sự góp mặt của một số người bạn thân thiết và ekip đoàn phim. Ông chia sẻ vui rằng năm 2026 là năm ngựa nên việc nhận giải Kim Mã sớm là một dấu hiệu may mắn. Đạo diễn cũng nhớ lại quãng thời gian đoàn phim cùng sinh hoạt tại một ngôi làng ở Kedah, với những ngày làm ruộng, trồng lúa, nấu ăn và tham gia các nghi lễ truyền thống.
Địa mẫu là bộ phim mang màu sắc đời sống, kể về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Vai diễn của Phạm Băng Băng được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất nhẹ nhàng, chân thật. Hiện phim đã được chiếu tại Hong Kong (Trung Quốc) để đủ điều kiện tham dự Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong, mở ra cơ hội để cô tiếp tục tranh giải Kim Tượng trong thời gian tới.
Tuy nhiên, trong cùng thời điểm, Phạm Băng Băng đăng tải trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc với nội dung hoàn toàn khác. Chiếc cúp Kim Mã hoàn toàn không xuất hiện trong bài đăng, thay vào đó chỉ là một bức ảnh tự chụp của nữ diễn viên. Phần chú thích cũng được điều chỉnh khéo léo thành: "Năm 2025, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Năm 2026 đang đến, chỉ cần còn đam mê, không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Các bạn thân yêu, hãy cùng nhau cố gắng."
Cụm từ "hoàn thành tốt nhiệm vụ" nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là cách nữ diễn viên tự khẳng định bản thân một cách kín đáo, như một lời nhắn rằng dù bên ngoài có thể còn nhiều ý kiến trái chiều, cô vẫn tin vào những gì mình đã đạt được.
Việc không công khai nhắc đến giải thưởng, ảnh chụp nhận cúp Kim Mã cho thấy con đường phía trước của Phạm Băng Băng vẫn còn nhiều khó khăn.