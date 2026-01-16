Đến ạ mỹ nhân đã già trước tuổi còn đóng thiếu nữ 14: Người gầy như bộ xương khô, chê là chê rất nhiều

Ngay lúc này, cả Hot Search Weibo lẫn nhiều fanpage về giải trí Hoa ngữ tại Việt Nam đều đang xôn xao vì Mạnh Tử Nghĩa. Cụ thể, mọi người bàn tán về việc nữ diễn viên được cho là giảm xuống chỉ còn 44kg để có thể vào vai Thẩm Diệu trong dự án ngôn tình đình đám Tướng Môn Độc Hậu. Với chiều cao lên tới 1m70, số cân nặng này quá thấp với mỹ nhân sinh năm 1995. Thậm chí, không ít khán giả còn nói rằng cô trông như bộ xương di động.

Mạnh Tử Nghĩa vốn có gương mặt dài với những đường nét già dặn hơn tuổi thật...

Một vấn đề khác khiến câu chuyện này viral trên mạng xã hội, đó là việc nhân vật nữ chính Thẩm Diệu trong nguyên tác chỉ mới 14 tuổi mà thôi. Ở ngoài đời, Mạnh Tử Nghĩa đã 30 tuổi, hơn nhân vật tới 15 tuổi. Thêm vào đó, bản thân cô nàng cũng bị đánh giá là có ngoại hình già dặn, cứng cáp hơn so với tuổi thật. Với các fan nguyên tác, xét về ngoại hình rõ ràng Mạnh Tử Nghĩa không hề phù hợp để đảm nhận vai diễn này, nếu cố chấp có thể sẽ mang đến cảm giác "cưa sừng làm nghé" làm hỏng tác phẩm. Hơn nữa, việc nữ diễn viên quá gầy cũng chẳng hề hợp với hình tượng Thẩm Diệu 14 tuổi.

...vì thế netizen cho rằng cô nên làm mọi cách để tăng cân thay vì giảm.

Thông tin Mạnh Tử Nghĩa giảm xuống 44kg để đóng Tướng Môn Độc Hậu gây xôn xao.

Cho những ai chưa biết, thực tế thì đây cũng không phải lần đầu tiên Mạnh Tử Nghĩa bị phản ánh về vấn đề cân nặng. Thậm chí, fan của cô nàng còn từng phải đi thanh minh rằng thần tượng đã tăng cân. Tuy nhiên giờ đây, cân nặng của Mạnh Tử Nghĩa đã lại một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán.

Bình luận của netizen về việc Mạnh Tử Nghĩa giảm xuống 44kg để đóng Tướng Môn Độc Hậu:

- Tui cũng 44kg, thấp hơn cổ mà còn cảm thấy siêu gầy luôn đây. Cổ 1m7 chắc là siêu siêu gầy.

- 1m7 nặng 44kg mà không gầy? Tui 1m65 có đợt nặng 47-48kg trông còn như bộ xương di động.

- Mặt chưa đủ đứng tuổi hay sao mà còn ép cân.

- Ý là giảm hết mỡ rồi giờ muốn giảm thêm cả thịt còn lại à?

- Mặt cổ dài thon là thật mà, tướng này dù 50kg trông vẫn gầy thôi, huống chi có tuổi rồi thì càng hốc hác nên giảm cân không thể gọi là kính nghiệp trong trường hợp này được.

Nói thêm về Tướng Môn Độc Hậu, bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thiên Sơn Trà Khách. Nguyên tác vốn rất nổi tiếng, sở hữu lượng fan không hề nhỏ, nhưng ngay từ khi mới khởi động, dự án đã vướng phải nhiều tranh cãi khi liên tục có những luồng thông tin khác nhau xoay quanh chuyện ai sẽ đảm nhận vai chính. Cũng vì việc này, cư dân mạng cảm thấy bộ phim cố tình "câu nhiệt bẩn" và ít nhiều mất thiện cảm.

Dự án phim Tướng Môn Độc Hậu được cho là sẽ do Mạnh Tử Nghĩa và Vương Hạc Đệ đóng chính.

Theo những thông tin mới nhất, Tướng Môn Độc Hậu được cho là chốt Mạnh Tử Nghĩa và Vương Hạc Đệ. Dẫu vậy, màn kết hợp này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ không chỉ từ những độc giả trung thành của nguyên tác, mà còn từ fan Vương Hạc Đệ.

Thực tế, sự phản đối này là có cơ sở khi mà nhìn vào tình hình cạnh tranh phiên vị khốc liệt tại Cbiz, nếu Vương Hạc Đệ nhận dự án này thì khả năng anh sẽ đảm nhận phiên 1. Dẫu vậy, nếu điều đó xảy ra kịch bản phim sẽ phải chuyển trọng tâm từ nữ chính sang nam chính, dễ phá hỏng các thiết lập trong tiểu thuyết gốc.