Trong những diễn biến gần đây của Bước Chân Vào Đời, bên cạnh tuyến chính đầy drama, nhân vật Trang do Ngọc Thủy thủ vai cũng trở thành cái tên gây tranh cãi không kém. Vừa mới bị chê vì gu ăn mặc một màu, không có gu thì ở những tập mới nhất, tính cách của cô nàng lại tiếp tục khiến khán giả lắc đầu ngao ngán vì ngày càng khó ưa.

Mạch phim hiện tại đang căng như dây đàn với sự xuất hiện của Diễm (Hoàng Khánh Ly) - cô gái quán bar có mối quan hệ qua đêm với Quân (Huỳnh Anh). Cao trào bị đẩy lên khi Diễm thông báo đã mang thai, khiến gia đình Quân rơi vào hỗn loạn. Nhưng cú twist khiến khán giả sốc hơn cả chính là việc toàn bộ câu chuyện này lại do một tay Trang đứng sau giật dây, thông qua Hưng sắp đặt.

Chưa dừng lại ở đó, Trang còn tiếp tục "tiếp tay cho giặc" khi cung cấp địa chỉ nhà Quân và số điện thoại của mẹ anh cho Diễm. Đáng nói là cô nàng tỏ ra vô cùng thích thú với những gì mình làm, hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả hay tình nghĩa trước đây giữa mình và chị gái với Quân. Nhờ những thông tin này, Diễm tìm đến tận nhà, đối đầu trực diện với bà Dung (Quách Thu Phương), thậm chí còn đưa que thử thai 2 vạch như một "món quà" và gọi bà là "bà nội", đồng thời đòi 1 khoản đề bù 1 tỷ đồng, khiến khán giả vừa sốc vừa bức xúc.

Trang là người đặt bẫy cho sự nhập nhằng của Diễm và Quân

Nếu ở bên ngoài Trang tỏ ra ranh ma, tính toán thì khi đứng trước crush - Dũng (Hoàng Anh Vũ) - cô lại trở nên u mê và cả tin. Chỉ với khoản tiền 20 triệu được trả hộ khoản đền bù công việc, cùng vài lời hứa hẹn vẽ ra tương lai, Trang đã nhanh chóng xiêu lòng. Thậm chí, ngay cả khi bị đồng nghiệp mỉa mai rằng phải đi lên bằng "thực lực" thì Trang cũng không mấy quan tâm hay xấu hổ mà trong lòng cô lúc này chỉ nghĩ tới sếp Dũng.

Dù bị sếp mỉa mai không có thực lực

Trang vẫn nở một nụ cười hạnh phúc

Với tình cảm và lòng biết ơn không để đâu cho hết, Trang không chỉ chủ động ôm, hôn Dũng ngay tại công ty, cô còn mang đồ đến tận nhà, rồi tiếp tục qua đêm với anh sau vài lời tâm sự đầy mùi thao túng. Khi Dũng vẽ ra một viễn cảnh cực kỳ hấp dẫn: rời công ty, xây dựng một thế giới mới cho Trang đánh trúng vào khao khát đổi đời và mặc cảm xuất thân của Trang, cô xiêu lòng ngay lập tức, tự nguyện để Dũng đưa mình "vào đời". Chi tiết này lột tả rất rõ sự ngộ nhận bản thân của Trang. Ở ngoài, cô có thể tính toán, giật dây người khác, nhưng trong chuyện tình cảm lại hoàn toàn mất kiểm soát. Cô nghĩ mình đang nắm thế chủ động, nhưng thực ra lại là người bị dẫn dắt từ đầu đến cuối.

Trang không chỉ không thèm "tém" lại tình cả với Dũng ở nơi công cộng

Thậm chí còn qua đêm với Dũng

Ở góc nhìn khán giả, đây không còn là sự liều lĩnh mà là biểu hiện của sự non nớt, cả tin. Nhiều người thẳng thắn nhận xét rằng chỉ cần 20 triệu và một chiếc iPad cũ cũng đủ để Trang đổi lấy tình cảm. Cô tưởng mình ranh ma nhưng thực chất lại chỉ là một "con ngựa non háu đá", tự đẩy bản thân vào tình huống bất lợi. Còn tình cảm từ Hưng rõ ràng như ban ngày, Trang cũng không biết trân trọng mà chỉ lợi dụng anh, hết lần này đến lần khác nói lời phũ phàng khiến Hưng buồn lòng.

Với người thích mình thật lòng thì chỉ toàn lợi dụng

Chưa kể khi bị Lâm (Mạnh Trường) đến tận nhà tra hỏi về vụ việc của Diễm với Quân, Trang cũng vẫn tỏ ra như không liên quan, thậm chí còn cười khẩy " Con trai ngoan của mẹ đấy, ra ngoài là biết mặt ngay ". Đáng nói là trước đó, trong công việc, Trang từng nhờ cậy Lâm nhiều lần, nhưng giờ đây khi ân nhân đến nhà lại tỏ thái độ vênh váo, kênh kiệu.

Điều khiến nhân vật này càng gây ức chế là kiểu "khôn nhà dại chợ", ra ngoài thì tỏ vẻ sắc sảo, tính toán, nhưng về nhà lại liên tục "báo" gia đình, cãi chị mắng em. Thậm chí khi Thương (Quỳnh Kool) phát hiện và hỏi thẳng: “Mày bày trò để gài bẫy anh Quân phải không?” , Trang không những không hối hận mà còn tỏ ra tức giận, cho rằng mình làm đúng, bất chấp những lời cảnh tỉnh rằng "cái gì cũng có giá của nó".

Thực tế, từ đầu phim đến nay, Trang từng một vài ghi điểm với khán giả nhờ sự thẳng thắn, mạnh mẽ. Những phân đoạn cô đứng ra bảo vệ Thương trước bà Dung hay cảnh lặng lẽ trang điểm cho chị đi chia tay Quân từng khiến người xem đồng cảm. Nhưng càng về sau, chuỗi hành động ích kỷ, toan tính, tham lam và thiếu suy nghĩ đã khiến hình ảnh nhân vật này tụt dốc không phanh.

Khán giả không phủ nhận Trang là một nhân vật có màu sắc, thậm chí góp phần đẩy kịch tính cho phim. Nhưng thay vì đồng cảm, phần đông người xem hiện tại lại chỉ còn cảm giác mệt mỏi và bức xúc. Việc luôn tự cho mình là đúng, bất chấp hậu quả, khiến Trang từ một cô gái cá tính trở thành nhân vật gây ức chế, càng nhìn càng thấy tâm cơ và trơ trẽn.

Trên mạng xã hội, loạt bình luận cũng thể hiện rõ thái độ của khán giả:

- Vài tập nữa thôi rồi Trang cũng sẽ bị nghiệp quật , từ chối người tốt để chốt người tồi rồi em ơ i

- Cái gì cũng có cái giá của nó (Thương nói đúng rồi đó)

- Trang ơi là Trang ngu ngơ quá

- Sao mình ghét bà này thế nhỉ, chị thì lo em thì hỗn không biết phim kiểu gì đây, chán không buồn xem

- Nhưng Trang tôi thấy là người tham lam mưu cầu. Chứ cũng không có tình cảm thật với ai. Nên nếu có bị Dũng lừa cũng là gậy ông đập lưng ông, nghiệp quật sớm cho mà xem

- Sao mình ghét Trang thế nhể lợi dụng tất cả, đâm đầu trai giàu lợi dụng người tốt. Hay tiêu chuẩn đời sống con gái thời nay là như vậy nhỉ

- Trang tính ra kiểu qua cầu rút ván với người từng giúp mình nhỉ, giống mấy đứa ngoài đời thật, đạt được mục đích là rút ván ngay .