Một trong những bộ phim gây chú ý nhất màn ảnh Việt hiện tại chắc chắn phải kể đến Bước Chân Vào Đời. Bên cạnh tuyến nội dung nhiều drama, dàn nhân vật trong phim cũng liên tục trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Đáng nói, dù không phải nữ chính, nhân vật Trang do Ngọc Thủy thủ vai cũng viral khắp nơi bởi tính cách đành hanh, "ngựa non háu đá" khiến khán giả khó chịu. Và giờ đây, đến cả tủ đồ của cô nàng cũng bị đem ra soi kỹ từng chút một khi được cho rằng 1 cô gái trẻ trung như vậy lại có lối ăn mặc nhàm chán, ít thay đổi.

Nhân vật Trang do Ngọc Thủy thủ vai vướng nhiều tranh cãi

Cụ thể, trong tập 25, Trang xuất hiện với áo trễ vai màu đỏ phối cùng quần short và đôi bốt đen cao cổ. Nhưng điều khiến dân tình "cạn lời" là dù có thay outfit sang váy đen phối áo khoác denim hay áo sơ mi thì cô vẫn trung thành với đúng đôi bốt đó. Sang preview tập 26, tình hình cũng không khá hơn khi Trang diện áo len nâu trễ vai sọc đen và tất nhiên, vẫn là đôi bốt đen "chân ái".

Cư dân mạng còn "đào" lại loạt phân cảnh từ tập 22, tập 16, thậm chí lội ngược về tận những tập đầu tiên cũng thấy Trang gắn bó với đôi bốt này như vật bất ly thân. Gần như xuyên suốt hơn 20 tập phim, đây không phải là đôi giày duy nhất nhưng chiếm sóng nhiều nhất xuất hiện cùng nhân vật bất chấp hoàn cảnh, thời tiết hay trang phục thay đổi ra sao.

Phần áo quần của Trang cũng bị nhận xét là một màu, thiếu đa dạng. Khán giả tinh ý nhận ra cô gần như chỉ xoay quanh một vài kiểu áo trễ vai lệch một bên, hoặc áo sơ mi mix cùng áo nỉ/len bên ngoài, lặp đi lặp lại đến mức tạo cảm giác như "đặt may theo lô". Dù nhân vật được xây dựng là người trẻ, có cá tính, nhưng cách ăn mặc lại bị đánh giá là vừa thiếu sáng tạo, vừa không tôn được vẻ ngoài.

Trên mạng xã hội, loạt bình luận về tủ đồ nhàm chán của Trang nhanh chóng xuất hiện dày đặc:

- Gu ăn mặc của Trang làm sao ấy nhỉ

- Xem con bé Trang không còn đôi giày nào khác à?

- Trang ăn mặc hơi chán, suốt ngày đi bốt qua gối

- Bạn này thích đi bốt nhỉ

- Cái style nó xấu quằn quại

- Hóa ra chân Trang vòng kiềng nên suốt ngày phải đi bốt

- Ngày đi bốt, tối đi bốt, đi làm cũng đi bốt, ở nhà cũng đi bốt nhỉ

- Áo này sản xuất theo lô à?

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc lặp lại trang phục có thể là chủ ý xây dựng hình tượng một cô gái cá tính, nổi loạn, thích một phong cách cố định. Dù vậy, với tần suất lặp lại dày đặc như hiện tại, không khó hiểu khi khán giả cảm thấy nhàm chán, thậm chí gây khó chịu mỗi lần nhân vật xuất hiện.