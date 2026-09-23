Herbalife Việt Nam phối hợp cùng Ủy Ban Paralympic Việt Nam tổ chức buổi đào tạo “Dinh dưỡng Thể thao trong Tập luyện, Thi đấu và Phục hồi”

Sự kiện có sự tham gia huấn luyện của Tiến sĩ Vipada Sae-Lao, Giám đốc Bộ phận Đào tạo dinh dưỡng khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Herbalife, đồng thời là Thành viên Hội đồng Cố vấn Dinh dưỡng của Herbalife. Buổi đào tạo này là một phần trong chương trình hợp tác dài hạn của Herbalife với VPC từ năm 2012 với mục tiêu đồng hành cùng thể thao người khuyết tật của Việt Nam thông qua việc tài trợ sản phẩm dinh dưỡng, phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo cho vận động viên, trao thưởng và các hoạt động hỗ trợ khác.

Chương trình được tổ chức theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến dành cho các vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ thể thao thuộc VPC. Nội dung đào tạo tập trung vào việc ứng dụng khoa học dinh dưỡng tiên tiến vào các giai đoạn chuẩn bị, thi đấu và phục hồi của vận động viên khuyết tật. Tiến sĩ Vipada đã chia sẻ những kiến thức và thông tin thực tiễn dựa trên nền tảng khoa học, được thiết kế riêng phù hợp với các yêu cầu thể chất đặc thù và cường độ tập luyện của từng bộ môn thể thao. Các nội dung chính bao gồm:

•Nhu cầu năng lượng và dinh dưỡng của vận động viên trong tập luyện và thi đấu.

•Dinh dưỡng trước, trong và sau vận động.

•Bổ sung nước và chất điện giải phù hợp.

•Dinh dưỡng hỗ trợ quá trình phục hồi.

•Điều chỉnh dinh dưỡng theo đặc điểm môn thể thao, cường độ vận động và nhu cầu cá nhân.

•Các lưu ý thực tiễn khi vận động viên tập luyện, thi đấu hoặc di chuyển xa nhà.

Ông Trần Đức Thọ, Tổng Thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam (VPC), chia sẻ: "Buổi đào tạo này đã mang đến cho đội ngũ cán bộ và các vận động viên khuyết tật của chúng tôi những kiến thức và thông tin thực tiễn và cập nhật, được thiết kế riêng cho các giai đoạn chuẩn bị, thi đấu và phục hồi. Việc áp dụng các hướng dẫn dinh dưỡng này sẽ giúp các vận động viên quản lý năng lượng hiệu quả hơn, giảm thiểu nguy cơ chấn thương và đẩy nhanh quá trình hồi phục khi thi đấu cường độ cao tại các sự kiện thể thao. Chúng tôi rất trân trọng sự hỗ trợ quý báu từ Herbalife Việt Nam – bao gồm việc tài trợ sản phẩm dinh dưỡng và phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo – giúp các vận động viên người khuyết tật phát huy tối đa tiềm năng để đạt thành tích xuất sắc tại các giải đấu quốc tế quan trọng".

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ:

"Việc tập luyện và áp dụng chế độ dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học là những yếu tố rất quan trọng giúp các vận động viên nâng cao thể lực và sức bền để thi đấu đạt hiệu quả cao. Việc phối hợp tổ chức buổi đào tạo này phù hợp với chương trình hợp tác dài hạn giữa Herbalife và VPC nhằm góp phần hỗ trợ các vận động viên người khuyết tật Việt Nam có sự chuẩn bị tốt để thi đấu đạt thành tích tốt tại các giải đấu, đồng thời góp phần giúp thể thao Việt Nam đạt được những mục tiêu dài hạn".

Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho thể thao Việt Nam, hợp tác với Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy Ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012, và Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam (VFF) từ năm 2021. Ngoài việc tài trợ cho các vận động viên và tổ chức thể thao, Herbalife Việt Nam còn đồng hành cùng các sự kiện thể thao cộng đồng nhằm khuyến khích lối sống năng động. Kể từ năm 2021, công ty là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho các sự kiện marathon lớn như VnExpress Marathon, Tiền Phong Marathon và Vietnam International Half Marathon.