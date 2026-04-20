Khảo sát của Herbalife về các mục tiêu kinh tế của người tiêu dùng khu vực châu Á Thái Bình Dương

Tỷ lệ người tiêu dùng tại Việt Nam tham gia khảo sát đưa ra câu trả lời về nội dung trên lần lượt là hơn một nửa (59%) và gần một nửa (45%). Trước thực trạng này, nhiều người đang lên kế hoạch cắt giảm chi tiêu không cần thiết, đầu tư hoặc khởi nghiệp để tăng cơ hội đạt được các mục tiêu của mình.

“Thật phấn khởi khi mức độ được trao quyền về kinh tế và sự tự tin của người tiêu dùng Việt Nam cao hơn so với khu vực. Đối với những người muốn có thêm thu nhập hoặc phát triển công việc kinh doanh, Herbalife cung cấp một nền tảng đa dạng gồm các công cụ, công nghệ, chương trình đào tạo và cộng đồng để giúp họ đạt được mục tiêu hướng tới sự ổn định kinh tế tốt hơn. Herbalife Việt Nam luôn cam kết mạnh mẽ cung cấp những trải nghiệm tối ưu cho khách hàng, đồng thời cùng với các Thành Viên Độc Lập góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam thông qua dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học và lối sống năng động lành mạnh”, ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết.

Được thực hiện vào tháng 10 năm 2025, Khảo sát về trao quyền kinh tế và sức khỏe khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025 của Herbalife đã thu thập ý kiến của 8.505 người, bao gồm 2.245 doanh nhân tại 11 thị trường trong khu vực bao gồm Úc, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

Giảm chi tiêu, đa dạng hóa nguồn thu nhập là chìa khóa để cải thiện tình trạng kinh tế.

Trong số những người tham gia khảo sát tại Việt Nam, chỉ khoảng một phần ba (36%) đánh giá tích cực về tình trạng kinh tế hiện tại của bản thân. Kết quả này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi bối cảnh kinh tế không ổn định (52%), cũng như thiếu thời gian (35%).

Trước thực trạng này, nhiều người tiêu dùng Việt Nam đang chủ động thực hiện các bước để cải thiện tình trạng kinh tế trong 12 tháng tới. Gần một nửa có kế hoạch cắt giảm chi tiêu cho các hoạt động giao lưu xã hội (46%) và các khoản chi không cần thiết (43%) nhằm cải thiện triển vọng tài chính.

Thế hệ Z và Millennials lạc quan hơn về việc cải thiện sức khỏe và tình trạng kinh tế.

Nhìn về tương lai, người tiêu dùng trẻ tuổi tại Việt Nam đang lạc quan hơn về việc cải thiện sức khỏe và tình trạng kinh tế trong năm nay. Có 9 trên 10 thanh thiếu niên thuộc thế hệ Z (92%) và Millennials (92%) kỳ vọng kinh tế của họ sẽ cải thiện trong những tháng tới, cao hơn mức trung bình 89% trên tất cả các nhóm tuổi.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy kết quả tương tự về quan điểm đối với sức khỏe. 49% thế hệ Z và 54% thế hệ Millennials bày tỏ sự tự tin sẽ đạt được mục tiêu sức khỏe của họ trong năm nay, cao hơn tỷ lệ người ở thế hệ X (47%) và thế hệ Baby Boomers (21%) có cùng quan điểm.

Đa số người tham gia khảo sát tại Việt Nam đang tích cực thực hiện các biện pháp để đạt được mục tiêu sức khỏe trong năm nay.

Ba hành động được nhắc đến nhiều nhất để cải thiện tình trạng sức khỏe và thể chất là tập thể dục nhiều hơn (51%), từ bỏ các thói quen sinh hoạt không lành mạnh (49%) và tăng thời gian cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe (40%).

Cuộc khảo sát cũng cho thấy sự khác biệt trong các bước mà nam giới và nữ giới thường thực hiện để đạt được mục tiêu sức khỏe của mình. Nam giới có xu hướng tập thể dục nhiều hơn trong khi phụ nữ có xu hướng tối ưu hóa chế độ ăn uống, lựa chọn tiêu thụ các thực phẩm lành mạnh hơn để tăng cường sức khỏe.

Mối tương quan chặt chẽ giữa sức khỏe và sự trao quyền kinh tế.

Các kết quả khảo sát cho thấy mối tương quan mạnh mẽ giữa sức khỏe và được trao quyền về kinh tế của người tiêu dùng Việt Nam. Những cá nhân cảm thấy mình được trao quyền nhiều hơn trong việc đưa ra quyết định cải thiện đời sống kinh tế (99%) có nhiều khả năng có mức độ tự chủ về sức khỏe cao hơn (89%).