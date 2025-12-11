Herbalife Việt Nam được trao giải thưởng Trách Nhiệm Xã Hội Doanh Nghiệp của AmCham lần thứ 8 liên tiếp

Giải thưởng Trách Nhiệm Xã Hội Doanh Nghiệp AmCham ghi nhận và vinh danh các công ty là thành viên của AmCham thể hiện sự liên kết hiệu quả giữa hoạt động kinh doanh và xã hội, đồng thời thực hiện mô hình kinh doanh theo cách tạo ra giá trị lâu dài về kinh tế và xã hội.

Herbalife lần thứ 8 vinh dự nhận giải thưởng Amcham.

Để đủ điều kiện được trao giải thưởng CSR của AmCham năm 2025, chương trình CSR của một công ty thành viên phải đạt điểm cao ở bốn hạng mục riêng biệt:

- Chú trọng đến mục tiêu kinh doanh và các nhu cầu xã hội

- Tạo ra lợi ích kinh tế và xã hội lâu dài

- Truyền thông và chia sẻ các hoạt động thực hiện tốt nhất

- Tính bền vững của chương trình

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự được trao giải thưởng Trách Nhiệm Xã Hội Doanh Nghiệp của Hiệp Hội Thương Mại Mỹ lần thứ tám liên tiếp. Giải thưởng này là một minh chứng nữa cho cam kết lâu dài của Herbalife về chương trình hỗ trợ cộng đồng bền vững. Phù hợp với các mục tiêu CSR toàn cầu của Herbalife, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các Thành viên Độc lập, các Đối tác Casa Herbalife và các bên liên quan để triển khai các sáng kiến và hoạt động CSR tạo ra những tác động tích cực trong cộng đồng".

Trong năm 2025, Herbalife Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng tạo nên nhiều tác động ý nghĩa về sức khỏe cho những người có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ những cộng đồng cần giúp đỡ.

Chương trình Casa Herbalife được triển khai tại Việt Nam từ năm 2013 với mục tiêu giúp cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy việc tiếp cận kiến thức dinh dưỡng cho trẻ em và các cộng đồng đang gặp khó khăn, phù hợp với sứ mệnh của Quỹ Herbalife Family Foundation (Quỹ HFF) trên toàn cầu. Kể từ khi được triển khai, Chương trình Casa Herbalife Việt Nam được mở rộng đến 15 địa phương trên toàn quốc với tổng số tiền hỗ trợ gần 32 tỷ đồng, mỗi năm hỗ trợ thiết thực cho hơn 3.000 người gồm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo và người cao tuổi neo đơn không nơi nương tựa. Trong giai đoạn 2025-2026, Herbalife Việt Nam sẽ hỗ trợ tổng cộng 6,5 tỷ đồng cho 15 trung tâm Casa Herbalife trên toàn quốc. Trên toàn cầu, Quỹ HFF đã hỗ trợ 5 triệu Đô la Mỹ (khoảng 130 tỷ đồng) trong năm nay cho 165 tổ chức phi lợi nhuận tại 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi những đợt lũ lụt nghiêm trọng tại miền Trung Việt Nam trong tháng 11 năm nay của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTUMTTQVN), các Thành Viên Độc Lập và nhân viên Herbalife Việt Nam đã đóng góp tổng cộng 772.600.000 VND cho UBTU MTTQVN thông qua Công ty. Trước đó, trong tháng 10, Herbalife đóng góp hơn 3,2 tỷ Đồng góp phần hỗ trợ đồng bàobị ảnh hưởng bởi Bão Bualoi (Cơn Bão Số 10) và Bão Matmo (Cơn Bão Số 11) tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam, gồm 574 triệu đồng do các Thành Viên Độc Lập và nhân viên Herbalife Việt Nam đóng góp. Năm 2024, công ty cũng đã quyên góp hơn 2,8 tỷ đồng để cứu trợ các nạn nhân của bão Yagi, trong đó 857 triệu đồng được đóng góp từ các Thành viên Độc lập và nhân viên của Herbalife Việt Nam.

Năm 2025, Herbalife Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để tổ chức Ngày Hiến máu Tình nguyện 2025 tại văn phòng Herbalife ở TP.HCM và Hà Nội. Hai sự kiện hiến máu nhân đạo đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các Thành Viên Độc Lập và Nhân Viên của Herbalife Việt Nam cùng người thân và bạn bè, với tổng số đơn vị máu được tiếp nhận là 286 đơn vị.

Hoạt động hiến máu của Herbalife luôn thu hút tất cả nhân viên & thành viên Herbalife Việt Nam tham gia nhiệt tình.

Cũng trong năm nay, Herbalife Việt Nam đã được Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn vinh danh là doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường, là nền tảng lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thông qua những đóng góp thiết thực cho cộng đồng và xã hội.