Herbalife Việt Nam đồng hành cùng VTV3 tổ chức vòng chung kết Chương trình “Sinh Viên Thế Hệ Mới 2025” thành công ấn tượng.

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2026 - Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành một công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã phối hợp với kênh truyền hình quốc gia VTV3 tổ chức vòng chung kết chương trình truyền hình thực tế "Sinh Viên Thế Hệ Mới 2025". Vòng chung kết cuộc thi năm nay đã mang đến một cuộc cạnh tranh gay cấn, hấp dẫn giữa 3 đội xuất sắc nhất đến từ 3 trường đại học trên cả nước: Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội (HSB), Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) và Đại học Yersin. Sau ba vòng thi đấu sôi nổi, đội sinh viên đến từ Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội đã trở thành quán quân của cuộc thi "Sinh Viên Thế Hệ Mới" năm nay với dự án "Vươn Mình Cùng Nền Tảng Số" hướng đến mục tiêu hỗ trợ người khuyết tật học và làm việc trên nền tảng số, hướng tới tạo cơ hội nghề nghiệp và hòa nhập xã hội bền vững.

Chung Kết Sinh Viên thế hệ mới 2025 vừa phát sóng trên VTV3.

Nội dung chung kết gồm ba vòng thi. Ở vòng đầu tiên, Báo Cáo Kết Quả Dự Án, mỗi đội sẽ trình bày một báo cáo toàn diện về hành trình và kết quả triển khai dự án của mình, các cột mốc phát triển và các con số nổi bật của dự án. Vòng thứ hai, Tiếp Sức Phản Biện, là một phiên tranh luận, tạo cơ hội cho sinh viên trình bày và chứng minh dự án của họ vượt ra ngoài các hoạt động tình nguyện ngắn hạn. Mỗi đội tham gia tranh luận với hai đội còn lại về việc dự án của họ phù hợp như thế nào với các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu, bao gồm giáo dục, y tế, các vấn đề môi trường và giảm bất bình đẳng. Ở vòng thi cuối, mang tên "Soi Chiếu Tương Lai", mỗi đội sẽ có cơ hội gặp gỡ và trả lời câu hỏi từ người sáng lập một dự án cộng đồng, khởi nghiệp xã hội hoặc sáng kiến phát triển bền vững có liên quan mật thiết đến dự án của họ.

Ban Giám Khảo cuộc thi thú vị với các phần trình diễn đầy thuyết phục từ các đội chơi.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: "Chúng tôi vô cùng ấn tượng với tài năng, kiến thức, kỹ năng và nội dung thể hiện xuất sắc của ba đội được tuyển chọn vào vòng chung kết. Là nhà tài trợ chính thức của chương trình "Sinh Viên Thế Hệ Mới", chúng tôi rất phấn khởi khi thấy chương trình truyền hình thực tế này không chỉ nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các bạn sinh viên trên toàn quốc mà còn từ giới trẻ nói chung, những người được truyền cảm hứng để nỗ lực đạt đến thành công và luôn chú trọng đến những ưu tiên phát triển bền vững".

Rất đông sinh viên đến cổ vũ cho các đội chơi tại đến.

"Việc Herbalife tiếp tục hỗ trợ chương trình này là một minh chứng nữa cho cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng thông qua việc hỗ trợ thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước", ông Thắng chia sẻ thêm.

Các tiết mục biểu diễn tại chung kết chương trình.

Là quán quân của chương trình, đội sinh viên đến từ Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội đã giành giải thưởng trị giá 200.000.000 VND (hai trăm triệu đồng). Giải thưởng dành cho đội được yêu thích nhất trị giá 50.000.000 VND (năm mươi triệu đồng) của Herbalife được trao cho đội Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF).

Dự án "Còn nét Gen" do sinh viên trường UEF thực hiện nhằm giảm thiểu tác hại của ngành thời trang nhanh. Dự án khuyến khích người tiêu dùng mua sắm có ý thức hơn, sử dụng các sản phẩm bền vững và tham gia vào các hoạt động tái chế sáng tạo để giúp bảo vệ môi trường.

Quán quân 2025 Sinh Viên Thế Hệ mới đến từ Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Dự án "Chilicap" của sinh viên Đại học Yersin tập trung vào việc phát triển CHILICAP, sản phẩm chăm sóc sức khỏe chiết xuất từ ớt Carolina Reaper, loại ớt cay nhất thế giới. Dự án hướng đến việc cung cấp một giải pháp tự nhiên để giảm đau cơ xương khớp cho nông dân và người lao động.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2023, chương trình "Sinh viên Thế hệ Mới" đã thu hút sự tham gia của hàng trăm nghìn sinh viên đại học trên toàn quốc, thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác trên các nền tảng kỹ thuật số và truyền hình. Chương trình đã trở thành một trong những sáng kiến thanh niên hấp dẫn nhất tại Việt Nam, truyền cảm hứng cho giới trẻ theo đuổi sự phát triển bản thân, làm việc nhóm và đổi mới sáng tạo.