BIDV MetLife triển khai chương trình “Xuân đắc lộc - Vui quay trúng lớn” tri ân khách hàng dịp năm mới

Chương trình áp dụng cho khách hàng có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã được phát hành và đang còn hiệu lực, có thời gian hợp đồng từ ngày 1/12/2023 đến hết ngày 31/3/2025, thực hiện đóng phí bảo hiểm tái tục hoặc đóng phí khôi phục hợp đồng trong thời gian khuyến mại. Hoạt động được triển khai như một hình thức tri ân đầu năm, đồng thời khuyến khích khách hàng duy trì hợp đồng đúng hạn.

“Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn” là chương trình quay thưởng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do BIDV MetLife triển khai dành cho khách hàng tái tục. Điểm nhấn của chương trình nằm ở cơ cấu giải thưởng đa dạng, với tổng giá trị hơn 431 triệu đồng, được chia thành hai đợt quay nhằm gia tăng cơ hội trúng thưởng cho khách hàng trong suốt thời gian diễn ra.

Cụ thể, ở đợt quay đầu tiên, chương trình mang đến các phần quà thiết thực là phiếu mua hàng UrBox với nhiều mệnh giá khác nhau, bao gồm 40 giải An Khang trị giá 500.000 đồng mỗi giải, 60 giải An Lành trị giá 200.000 đồng và 1.000 giải An Vui trị giá 50.000 đồng, với tổng giá trị giải thưởng 77 triệu đồng. Tiếp đó, tại đợt quay thứ hai, BIDV MetLife đưa ra các giải thưởng có giá trị cao hơn, gồm 1 giải Nhất là 10 nhẫn vàng PNJ trị giá 160 triệu đồng, 3 giải Nhì là iPhone 17 Pro Max 256GB và 5 giải Ba, mỗi giải là một nhẫn vàng PNJ, nâng tổng giá trị giải thưởng của đợt quay này lên 354 triệu đồng.

Song song với cơ cấu giải thưởng, BIDV MetLife cho biết chương trình áp dụng cho khách hàng có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã được phát hành và đang còn hiệu lực, có thời gian hợp đồng từ ngày 1/12/2023 đến hết ngày 31/3/2025, thực hiện đóng phí bảo hiểm tái tục từ năm hợp đồng thứ hai trở đi hoặc đóng phí khôi phục hợp đồng trong thời gian khuyến mại từ 2/1/2026 đến 31/3/2026; phần phí của các quyền lợi bảo hiểm đính kèm (nếu có) được tính vào tổng phí thực thu (FPC) để xác định số lượng mã dự thưởng.

Về cách thức tham gia, khách hàng tái tục với mức phí từ 10 triệu đồng sẽ được cấp mã dự thưởng theo nguyên tắc mỗi 10 triệu đồng phí thực thu (FPC) tương ứng một mã quay số. Mã dự thưởng được hệ thống tự động ghi nhận sau khi khách hàng hoàn tất tái tục. Đại diện BIDV MetLife cho biết việc quay số được tổ chức công khai, có sự giám sát của các bên liên quan; kết quả sẽ được công bố trên website chính thức của BIDV MetLife. Khách hàng trúng thưởng có thể nhận quà tại Hà Nội hoặc thông qua mạng lưới điểm giao dịch của BIDV MetLife và BIDV trên toàn quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, bên cạnh các sản phẩm bảo hiểm chính như Bảo hiểm Liên kết chung trọn đời (WUL) – Quà tặng Hạnh phúc và Liên kết chung bệnh tiểu đường và ung thư – Quà tặng Sức khỏe (ULD), BIDV MetLife khuyến khích khách hàng tiếp tục duy trì hoặc bổ sung các quyền lợi bảo hiểm đính kèm trong kỳ tái tục. Việc bổ sung các quyền lợi này vừa giúp mở rộng phạm vi bảo vệ cho khách hàng, đồng thời phần phí tương ứng vẫn được tính vào tổng phí thực thu (FPC) để xác định số lượng mã dự thưởng.

Hiện BIDV MetLife cung cấp các sản phẩm đính kèm gồm Bảo hiểm Hỗ trợ viện phí, Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo toàn diện và Bảo hiểm Tai nạn Tăng cường, hỗ trợ khách hàng chủ động hơn trước các rủi ro sức khỏe và tai nạn. Đồng thời, khách hàng lựa chọn hoặc duy trì các quyền lợi này còn có thể tiếp cận chương trình chăm sóc khách hàng toàn diện “An thể chất - Vững tương lai” của BIDV MetLife, với các tiện ích hỗ trợ sức khỏe như khám sức khỏe, xét nghiệm tại nhà và dịch vụ thư ký y khoa, qua đó nâng cao trải nghiệm trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm.

Chương trình “Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn” là một trong những hoạt động chăm sóc khách hàng trọng điểm được BIDV MetLife triển khai trong năm 2026, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó dài hạn giữa doanh nghiệp và khách hàng trong hành trình bảo vệ tài chính.