Herbalife Việt Nam đạt giải thưởng khu vực "CXP Trải Nghiệm Khách Hàng Xuất Sắc" năm 2025

Giải thưởng "CXP Trải Nghiệm Khách Hàng Xuất Sắc" vinh danh các thương hiệu trên khắp khu vực Châu Á Thái Bình Dương thể hiện cam kết vượt trội trong việc nâng cao sự hài lòng của khách hàng, mức độ gắn kết và sự đổi mới trong dịch vụ.

"CXP Trải Nghiệm Khách Hàng Xuất Sắc" đánh giá các ứng cử viên dựa trên phản hồi trực tiếp từ khách hàng, các chiến lược trải nghiệm khách hàng mang tính sáng tạo và các kết quả được đo lường giúp nâng cao sự gắn bó và hài lòng của khách hàng đối với thương hiệu. Giải thưởng cũng ghi nhận các khoản đầu tư vào việc thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, tăng cường gắn kết với cộng đồng và triển khai các giải pháp dịch vụ cá nhân hóa trên cho cả các sản phẩm và nền tảng hỗ trợ.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: "Tại Herbalife, sự hài lòng của khách hàng luôn là trọng tâm trong mọi hoạt động của chúng tôi. Giải thưởng cấp khu vực này là một minh chứng nữa cho cam kết mạnh mẽ của Herbalife trong việc không ngừng đổi mới dịch vụ và mang đến trải nghiệm khách hàng tối ưu, phù hợp với các ưu tiên của công ty nhằm giúp nhiều người có cuộc sống khỏe mạnh hơn thông qua dinh dưỡng cân bằng và lối sống năng động".

Trước đó trong năm nay, Herbalife Việt Nam cũng được trao giải "Top Công Nghiệp 4.0 Việt Nam 2025" tại hạng mục "Top Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ Công nghiệp 4.0" với Ứng dụng Herbalife VNHUB (trước đây có tên My VNClub). Sự kiện này đánh dấu lần thứ ba liên tiếp Herbalife Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng này từ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực không ngừng của công ty nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các Thành Viên Độc Lập và nâng cao trải nghiệm của khách hàng với các giải pháp kỹ thuật số sáng tạo.

Kể từ khi hoạt động tại thị trường Việt Nam từ năm 2009, Herbalife hiện cung cấp 9 nhóm sản phẩm bao gồm: Nhóm hỗ trợ kiểm soát cân nặng; Nhóm hỗ trợ sức khỏe tim mạch; Nhóm hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa; Nhóm hỗ trợ sức khỏe xương khớp; Nhóm hỗ trợ tăng cường thị lực; Nhóm vận động và tăng cường sự tỉnh táo; Nhóm hỗ trợ tăng cường sức đề kháng; Nhóm hỗ trợ sức khỏe cho mái tóc và làn da và Nhóm hỗ trợ giúp ngủ ngon và thư giãn.