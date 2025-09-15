Hera Ngọc Hằng khoe giọng hát và bước nhảy trong đêm Chung kết Miss Grand Vietnam

Tối 14/9, đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra tại TP.HCM đã mang đến cho khán giả một bữa tiệc thị giác đầy màu sắc. Bên cạnh các phần thi chính thức, những màn trình diễn nghệ thuật đặc biệt cũng tạo nên điểm nhấn khó quên, trong đó tiết mục dancesport kết hợp ca hát của Á hậu – ca sĩ Hera Ngọc Hằng cùng kiện tướng quốc gia Huỳnh Huy khiến khán giả không ngừng trầm trồ.

Xuất hiện trên sân khấu với trang phục đỏ rực rỡ, Hera Ngọc Hằng khoe trọn sắc vóc cùng phong thái tự tin. Giọng ca nội lực của cô hòa quyện với từng nhịp nhảy uyển chuyển bên cạnh Huỳnh Huy – kiện tướng dancesport quốc gia. Cả hai đã mang đến một phiên bản "Sway" bùng nổ cảm xúc, góp phần làm nóng bầu không khí phần dạ hội cùng Top 15 thí sinh Miss Grand Vietnam 2025.

Dù chỉ có ít ngày tập luyện trước thềm Chung kết, Hera Ngọc Hằng vẫn cho thấy sự chuyên nghiệp. Từng bước nhảy, ánh mắt, nụ cười của cô đều được đầu tư chỉn chu, khiến tiết mục không chỉ là màn biểu diễn mà còn là sự kết nối cảm xúc với khán giả.

Hera Ngọc Hằng không còn là cái tên xa lạ với công chúng. Ở tuổi Gen Z, cô đã ghi dấu ấn trong cả lĩnh vực sắc đẹp lẫn nghệ thuật. Năm 2024, Hera giành ngôi vị Á quân Bước Nhảy Hoàn Vũ, đồng thời được vinh danh với giải thưởng Người đẹp Latin – minh chứng cho sự nỗ lực nghiêm túc với bộ môn dancesport.

Song song với danh hiệu Á hậu, Hera còn theo đuổi con đường ca hát. Các sản phẩm như Yếu Lòng , Người anh tìm kiếm , Trót say cho thấy sự đầu tư và niềm đam mê âm nhạc. Không chỉ dừng lại ở phòng thu, cô thường xuyên mang tiếng hát đến các sự kiện văn hóa – nghệ thuật, định hình hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, sáng tạo.

Chia sẻ về trải nghiệm, Hera Ngọc Hằng xúc động: “Được đứng trên sân khấu Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 với màn dancesport cùng anh Huỳnh Huy là một kỷ niệm đáng nhớ. Hera mong rằng khán giả cảm nhận được sự đam mê và nỗ lực mà Hera đã đặt vào từng bước nhảy.”

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 khép lại không chỉ tìm ra Top 5 nhan sắc nổi bật mà còn để lại dấu ấn với những tiết mục nghệ thuật được đầu tư công phu. Trong đó, màn trình diễn của Hera Ngọc Hằng được xem như điểm sáng, góp phần làm nên thành công rực rỡ của đêm thi.