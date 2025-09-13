Đêm thi Trang phục Dân tộc của Miss Grand Vietnam 2025 đang trở thành tâm điểm bàn tán dữ dội khi liên tiếp vướng phải những tranh cãi liên quan đến yếu tố tín ngưỡng, tâm linh. Từ việc thí sinh mang "Bàn thờ gia tiên" lên sân khấu đến Hoa hậu Tiểu Vy trình diễn bộ trang phục lấy cảm hứng từ Bà Chúa Xứ Núi Sam, cả hai màn trình diễn đều khiến mạng xã hội bùng nổ, chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Ngay sau sự kiện, từ khóa "Miss Grand Vietnam" nhanh chóng leo top tìm kiếm, dư luận tranh luận không ngừng về ranh giới giữa sáng tạo và sự tôn nghiêm văn hóa. Một trong những thiết kế gây nhiều ý kiến nhất trong đêm thi vừa qua chính là bộ "Hương khói gia tiên" của tác giả Trần Công Hậu, do thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Hằng trình diễn. Lấy cảm hứng từ phong tục thờ cúng tổ tiên, nét văn hóa ngàn đời của người Việt, bộ trang phục được thiết kế cầu kỳ với hình ảnh mô phỏng bàn thờ, lư hương, mâm cỗ, trái cây, gà luộc… Trên sân khấu, thí sinh thậm chí còn thực hiện động tác vái lạy, cắm nhang khiến khán giả ngỡ như đang tham dự một nghi lễ tâm linh.

Bộ trang phục mang hình ảnh bàn thờ gia tiên lên sân khấu khiến khán giả tranh cãi

Hình ảnh này ngay lập tức gây tranh cãi mạnh mẽ. Một số khán giả cho rằng đây là ý tưởng sáng tạo, giàu bản sắc và truyền tải thông điệp tri ân tổ tiên, khuyến khích thế hệ trẻ nhớ về cội nguồn. Tuy nhiên, phần đông ý kiến lại phản đối gay gắt, cho rằng bàn thờ là biểu tượng linh thiêng, không nên đưa lên sân khấu giải trí, càng không phù hợp để mang ra trình diễn trong một cuộc thi nhan sắc. Hành động vái lạy, cầm nhang được cho là dễ gây phản cảm, thiếu sự trang nghiêm cần có.

Trước làn sóng tranh cãi, phía ban tổ chức Miss Grand Vietnam khẳng định bộ trang phục này đã được xem xét kỹ lưỡng, có sự tư vấn của nhà nghiên cứu văn hóa và được duyệt với mong muốn thể hiện sự tôn kính. Nhà thiết kế cũng giải thích đạo cụ chỉ mang tính mô phỏng, không phải tái hiện bàn thờ thật sự, đồng thời nhấn mạnh thông điệp tri ân. Dù vậy, sự việc vẫn đang khiến dư luận "dậy sóng" với vô số ý kiến trái chiều.

Phía ban tổ chức cho biết thí sinh đã diện áo dài thanh lịch, trang phục cũng được chọn lọc, cân nhắc trước khi mang lên sân khấu

Mặc dù vậy, khán giả cũng tranh luận rất nhiều về sự "sáng tạo" này

Không kém phần ồn ào, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy cũng bất ngờ trở thành tâm điểm khi trình diễn bộ "Cửu Hoa Nghinh Thánh" trên sân khấu Miss Grand Vietnam. Thiết kế của lấy cảm hứng trực tiếp từ lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, đây lễ hội văn hóa, tín ngưỡng cấp quốc gia tại An Giang. Bộ trang phục được thực hiện với gam màu nổi bật, tạo hình mô phỏng các chi tiết nghi lễ, khiến Tiểu Vy như hóa thân thành hiện thân của Bà Chúa Xứ.

Một bên cho rằng việc đưa hình ảnh tín ngưỡng lên sân khấu là cách để quảng bá, tôn vinh di sản văn hóa dân tộc. Hình ảnh Tiểu Vy trong bộ trang phục lộng lẫy, uy nghi cũng phần nào thể hiện được vẻ đẹp và sự linh thiêng của lễ hội truyền thống. Tuy nhiên, bên còn lại phản đối dữ dội, cho rằng đây là hành động dễ gây hiểu nhầm, thậm chí mạo phạm đến một hình tượng được người dân tôn thờ. Nhiều ý kiến nhấn mạnh văn hóa tâm linh cần được giữ sự trang nghiêm, không phù hợp để biến thành trang phục dự thi sắc đẹp.

Màn trình diễn khiến Hoa hậu Tiểu Vy vướng vào tranh cãi

Trước luồng ý kiến chỉ trích, Tiểu Vy và ekip đã lên tiếng giải thích. Hoa hậu khẳng định trước khi thiết kế ra đời, cả cô và nhà thiết kế đã đến Chùa Bà Núi Sam để xin phép và làm lễ, bày tỏ lòng thành kính. Bộ trang phục được thực hiện với mong muốn tôn vinh, quảng bá lễ hội truyền thống chứ không có ý định gây phản cảm.

Tiểu Vy chia sẻ: "Con vô cùng vinh dự khi khoác lên mình trang phục của Bà Chúa Xứ, như được chạm vào sự linh thiêng và uy nghiêm toả sáng. Con hiểu rằng đó là phước phần, là niềm tự hào lớn lao khi được Bà lựa chọn và che chở. Đây không chỉ là hoá thân, mà còn là hành trình tìm về linh hồn văn hoá của dân tộc.

Vy xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đạo diễn Hoàng Nhật Nam người đã thổi hồn và tạo nên một đêm diễn trang phục văn hoá dân tộc đầy cảm xúc. Và cuối cùng Vy xin gửi lời cảm ơn chân thành đến NTK Ngô Gia Bảo - Team Ivan Trần đã tạo nên bộ trang phục "Cửu Hoa Nghinh Thánh". Đây không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là sự kết tinh của tâm huyết, sáng tạo và tình yêu dành cho văn hoá dân tộc. Bộ trang phục đã mang đến niềm tự hào, sự trân trọng và tôn vinh những giá trị thiêng liêng mà chúng ta luôn gìn giữ".

Tiểu Vy diễn trang phục lấy cảm hứng từ hình ảnh Bà Chúa Xứ

Trong đêm thi Trang phục Dân tộc, ngoài những thiết kế gây tranh cãi, vẫn có rất nhiều bộ trang phục mang ý nghĩa tôn vinh văn hóa, đề cao nét đẹp truyền thống được khán giả khen ngợi. Các tác phẩm lấy cảm hứng từ làng nghề, kiến trúc, ẩm thực, di sản văn hóa của Việt Nam đã cho thấy sự sáng tạo đa dạng, vừa gần gũi vừa tự hào. Tuy nhiên, từ những "sóng gió" quanh việc đưa hình ảnh tín ngưỡng lên sân khấu, có thể thấy rằng ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và sự trang nghiêm của văn hóa tâm linh là vô cùng mong manh. Đây cũng là bài học để các nhà thiết kế, thí sinh và ban tổ chức cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong việc chọn lựa, xử lý ý tưởng để vừa đảm bảo tính sáng tạo, vừa giữ được sự tôn kính cần thiết.