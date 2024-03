Hẹn hò dịp cuối tuần, Baifern Pimchanok "đốn tim" công chúng với khoảnh khắc ra dáng vợ đảm khi làm điều này cho bạn trai

Baifern Pimchanok và Nine Naphat hiện đang là một trong những cặp đôi khiến công chúng ghen tị nhất nhì showbiz Thái Lan, bởi tình cảm quá đỗi ngọt ngào.

Trong sự kiện bóng đá nhân kỷ niệm 54 năm thành lập đài CH3 vừa qua, Nine Naphat đã gọi to tên Baifern Pimchanok trước khi thực hiện quả đá phạt. Khi quả đá phạt không thành công, Nine Naphat không ngần ngại nhìn vào máy quay và nói xin lỗi bạn gái.

Baifern Pimchanok tẩy áo cho bạn trai ngay giữa quán ăn

Sau trận đấu, Baifern Pimchanok đã "thưởng nóng" cho bạn trai một bữa ăn vào ngày cuối tuần. Mỹ nhân "Chiếc Lá Bay" còn chia sẻ loạt khoảnh khắc không thể ngọt hơn của cả hai lên trang cá nhân.

Trong đó, đáng chú ý nhất chính là khoảnh khắc Baifern Pimchanok hì hục tẩy vết ố trên áo trắng của bạn trai ngay giữa nhà hàng. Về phần Nine Naphat, khi thấy bạn gái vì mình mà tẩy áo, anh chàng liên tục cười một cách thích thú.

Khoảnh khắc này của cặp đôi nhanh chóng "viral" trên mạng xã hội. Đa phần cư dân mạng đều bày tỏ sự ghen tị trước độ ngọt ngào của Baifern Pimchanok cùng bạn trai. Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhận xét rằng, hành động của mỹ nhân "Chiếc Lá Bay" đúng chuẩn cô vợ đảm đang.

Baifern Pimchanok và bạn trai khiến công chúng ghen tị vì quá đỗi ngọt ngào

Cặp đôi chính thức công khai chuyện tình cảm từ cuối năm 2022. Kể từ sau khi hẹn hò tới nay, dù gặp đôi chút sóng gió, nhưng cả hai vẫn đang phát triển tình cảm một cách tốt đẹp.