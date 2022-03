Hẹn hò chốn công sở: Thần thái của Ahn Hyo Seop thì đỉnh rồi, nhưng hát hò thế nào mà từng "quê độ" trên truyền hình?

Như vậy là Hẹn hò chốn công sở đã đi được một nửa chặng đường. Ở diễn biến mới nhất, Kang Tae Moo đã khiến các fan cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm chân thành dành cho người thương. Anh bố trí một buổi đi chơi riêng với Ha Ri, lắng nghe cô kể chuyện, buộc dây giày cho cô và sẵn sàng đóng giả làm người yêu để nàng không mất mặt với bạn bè.

Theo tình yêu ngày một lớn các fan dành cho nhân vật Kang Tae Moo, nam diễn viên sinh năm 1996 cũng có thêm rất nhiều fan mới. Nếu cũng nằm trong số này, tin rằng sẽ có những điều bạn chưa biết về anh chàng 'chim thủy tổ' đấy.

Ahn Hyo Seop chắc chắn đã có thêm rất nhiều fan mới trong thời gian qua.

Nam diễn viên Hẹn hò chốn công sở chẳng những đẹp trai mà còn hát hay.

Bên cạnh nhan sắc 'cực phẩm', Ahn Hyo Seop còn có khả năng ca hát tương đối tốt. Hồi 2019, Hyo Seop từng có màn cover ca khúc It's Gonna Be Rolling khi tham gia chương trình Amazing Saturday. Tuy nhiên, anh thể hiện không thành công và bị khán giả liệt vào danh sách những ngôi sao có giọng ca kém hay.

Ahn Hyo Seop thể hiện không thành công ca khúc It's Gonna Be Rolling khi tham gia chương trình Amazing Saturday.

Thế nhưng có lẽ đây là một ca khúc quá khó và Hyo Seop cũng phần nào bị run bởi trong trường quay khi ấy còn mặt của hai thần tượng nổi tiếng là Hyeri (Girl's Day) và P.O (Block B). Xem lại các video cover khác của Ahn Hyo Seop, có thể thấy anh hát không hề tệ, nhất là 2 bản cover Nothing's Gonna Change My Love for You và Your Day - hát chung với Lee Sung Kyung.

Dưới đây là một vài bản cover do Ahn Hyo Seop thể hiện:

Ahn Hyo Seop và Lee Sung Kyung cùng cover ca khúc Your Day

Bạn thấy Ahn Hyo Seop hát Nothing's Gonna Change My Love for You có hay không?

Một vài bản cover khác của Ahn Hyo Seop

Trong những tập tiếp theo của Hẹn hò chốn công sở, Kang Tae Moo và Shin Ha Ri hứa hẹn sẽ có nhiều cảnh lãng mạn. Và biết đâu đấy, sẽ có một cảnh Tae Moo hát cho Ha Ri nghe thì sao?

