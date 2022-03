Soi profile dàn sao Hẹn Hò Chốn Công Sở: Tổng tài "chim thủy tổ" hóa ra là nam thần bún bò Việt Nam, nữ chính từng gây choáng vì "mặt ngây thơ, tay cơ bắp"

"Hẹn hò chốn công sở" hiện đang là bộ phim gây sốt ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Ngay từ khi vừa ra mắt, bộ phim đã gây được ấn tượng tốt với khán giả nhờ sở hữu kịch bản hay và tạo hình nhân vật sát với nguyên tác truyện tranh.

Thêm vào đó, "Hẹn hò chốn công sở" cũng sở hữu dàn diễn viên vô cùng chất lượng với những cái tên đình đám như: Ahn Hyo Seop, Kim Se Jeong, Kim Min Kyu... Không chỉ diễn xuất ấn tượng, dàn sao này cũng sở hữu "profile" cực chất lượng.

Ahn Hyo Seop

Ahn Hyo Seop không phải là một cái tên xa lạ với những mọt phim Hàn. Trước khi nổi tiếng với vai nam chính - anh chàng giám đốc điển trai, tài năng và có phần tự luyến Kang Tae Moo trong bộ phim "Hẹn hò chốn công sở", Ahn Hyo Seop từng ghi dấu ấn với người hâm mộ qua những tác phẩm như: Yêu Lại Từ Đầu, Ngành Giải Trí...

Sinh năm 1995 tại Hàn Quốc, Ahn Hyo Seop cùng gia đình chuyển sang Toronto, Canada định cư từ năm 7 tuổi. Năm 17 tuổi, nam diễn viên một mình quay trở về Hàn Quốc và đầu quân cho JYP Entertainment. Tuy nhiên, do một vài thiếu sót về kĩ năng và sở hữu chiều cao 1m87 - quá chênh lệch với những thành viên khác nên anh đã không được ra mắt cùng với nhóm nhạc nổi tiếng GOT7.

Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty cũ, năm 2015, nam diễn viên đầu quân cho Starhaus Entertainment để được đào tạo bài bản, chính quy hơn về diễn xuất. Anh bắt đầu miệt mài đóng phim và rèn luyện khả năng của bản thân. Dù là những vai phụ nhưng vẫn đủ để anh kịp để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Năm 2017, sự nghiệp của Ahn Hyo Seop bắt đầu khởi sắc khi anh nhận được giải thưởng Tân binh xuất sắc nhất tại Asia Artist Award lần thứ 2.

Về đời tư, hiện tại Ahn Hyo Seop vẫn đang tập trung cho sự nghiệp của bản thân. Được biết, năm 2019 anh từng đến Việt Nam và góp mặt trong lễ trao giải AAA 2019. Chính từ đây Ahn Hyo Seop được người hâm mộ gọi với cái tên "nam thần bún bò". Nguyên nhân tới từ việc người hâm mộ bắt gặp anh chàng đi ăn món bún bò Huế vô cùng ngon lành.

Kim Se Jeong

Nổi tiếng từ bộ phim "Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì", ít ai biết trước khi nổi tiếng với vai trò diễn viên Kim Se Jeong đã từng là một thần tượng. Cô gây nhiều sự chú ý khi tham gia show thực tế "sống còn" Produce 101. Với sự thể hiện xuất sắc xuyên suốt chương trình, cô nàng đã giành vị trí Á quân và chính thức debut cùng nhóm với tên gọi I.O.I.

Hoạt động chưa được bao lâu, I.O.I đã tan rã trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Kim Se Jeong tiếp tục ra mắt với nhóm nhạc Gugudan, thế nhưng có lẽ cơ duyên vẫn chưa đến với cô, khi vào năm 2020, Gugudan cũng tan rã. Dù hoạt động như một idol khá gian truân và vất vả, nhưng khi dấn thân vào nghề diễn viên Kim Se Jeong lại đạt được rất nhiều thành công. Cô bén duyên với điện ảnh từ bộ phim đầu tay là School 2017 và sau đó là I Wanna Hear Your Song. Mỗi bộ phim mà cô tham gia diễn xuất đều nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Trước khi có được thành công như hiện nay, Kim Se Jeong từng có một tuổi thơ nghèo khó và không hạnh phúc. Bố mẹ ly hôn từ khi cô còn nhỏ, nữ diễn viên sống cùng mẹ và anh trai. Họ từng phải sống nhờ nhà người thân trong tầng hầm khi tới Seoul. Phần lớn khoản thu nhập của gia đình đến từ tiền trợ cấp của chính quyền và các bữa cơm cô ăn hàng ngày đều lấy từ Quỹ hộ trợ trẻ em.

Sở hữu ngoại hình xinh xắn và dễ thương là vậy nhưng Kim Se Jeong lại có một thân hình chuẩn vận động viên thể hình. Thân hình cơ bắp rắn chắc của Kim Se Jeong từng là chủ đề được công chúng bàn luận. Cộng đồng mạng đều thích thú trước thân hình cơ bắp của Kim Se Jeong: "Hiếm có thần tượng nữ nào sở hữu bắp tay như Se Jeong", "mặt nữ tính ngây thơ còn bắp tay lại rất rắn rỏi nam tính"...

Kim Min Kyu

Hóa thân vào vai chàng thư kí lạnh lùng đẹp trai trong phim "Hẹn hò chốn công sở", Kim Min Kyu gây sốt cộng đồng mạng bởi nhan sắc quá đỗi bảnh bao. Kim Min Kyu sinh năm 1994 tại Hàn Quốc. Anh được biết đến với vai trò là một người mẫu và diễn viên.

Trước đó, nam diễn viên từng nhiều lần nhận được sự chú ý của khán giả khi tham gia diễn xuất trong các dự án phim ăn khách như: Signal, School 2015, Snowdrop,...

Ngoài việc sở hữu diễn xuất tự nhiên, Kim Min Kyu khiến nhiều người bất ngờ khi đã từng tham gia chương trình "I Can See Your Voice". Anh gây ấn tượng với người hâm mộ bởi sở hữu vẻ ngoài điển trai và giọng hát ngọt ngào. Vẻ đẹp trai của anh chàng được cho là phiên bản hoàn hảo của sự kết hợp giữa Lee Dong Wook và Park Bo Gum.

Nam diễn viên cũng sở hữu một đời tư trong sạch không scandal, netizen đều hy vọng anh sẽ nổi tiếng hơn trong tương lai.

Seol In Ah

Seol In Ah sinh năm 1996, tại Hàn Quốc, ngay từ nhỏ cô nàng đã có niềm yêu thích đặc biệt với việc diễn xuất. Người đẹp thi đỗ và theo học chuyên ngành diễn xuất tại Học viện Nghệ thuật Seoul. Trước khi được chú ý trong bộ phim Hẹn hò chốn công sở, cô từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như: Sunny Again Tomorrow, Beautiful Love, Wonderful Life,…

Ban đầu, Seol In Ah từng có khoảng thời gian tập luyện với mục đích ra mắt trong nhóm nhạc KARA. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, cuối cùng cô đã hoạt động với vai trò là một diễn viên.

Dù hoạt động nghê thuật chưa lâu, nhưng cô nàng cũng đã bỏ túi nhiều vai diễn chính, và dành về nhiều giải thưởng danh giá như: Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải phim truyền hình KBS 2018, Nữ diễn viên chính xuất sắc trong một bộ phim truyền hình dài tập tại Giải thưởng Phim truyền hình KBS 2019.

Có làn da mịn, gương mặt ưa nhìn, Seol In Ah là đại diện của một số thương hiệu thời trang, làm đẹp ở Hàn Quốc, trong đó có hãng mỹ phẩm Mamonde.

