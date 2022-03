"Hẹn hò chốn công sở" tung ca khúc nhạc phim thứ 5 cực ngọt ngào

Theo FlexM, vào trưa ngày 14/3 trên một trang nghe nhạc trực tuyến, OST thứ năm của bộ phim của đài SBS - A Business Proposal (Hẹn hò chốn công sở) được phát hành.

"Is it Love" là bản làm lại của bản OST đặc biệt "Is it Love" của Melo Mance. Đây là một bài hát chủ đề tình yêu nhẹ nhàng thể hiện sự thay đổi cảm xúc của một người khi yêu ai đó, đồng thời cũng thể hiện sự phấn khích và hạnh phúc.



Is it Love - MV nhạc phim Hẹn hò chốn công sở

Secret Number là một nhóm nhạc nữ đa quốc gia đang trở nên nổi tiếng toàn cầu khi giành được giải thưởng Tân binh của năm tại Lễ trao giải Nghệ sĩ Châu Á 2020 (AAA). Tin tức về sự tham gia của nhóm nhạc nữ mới toanh này trong OST của A Business Proposal - Hẹn hò chốn công sở đã làm tăng thêm sự mong đợi của người hâm mộ trên toàn thế giới.

Được biết, ca khúc gốc "Is it Love" của MeloMance từng đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc và nhận được sự yêu thích của khán giả. Bài hát lần này được thể hiện bởi giọng ca tươi tắn và đáng yêu của Secret Number được kỳ vọng sẽ đánh cắp trái tim của người nghe.

Trước đó, vào ngày 9/3 vừa qua, BamBam của GOT7 cũng đã phát hành ca khúc solo "Melting" cho phim "A Business Proposal" (Hẹn hò chốn công sở) do của Ahn Hyo Seop và Kim Sejeong đóng chính. Ngay sau khi phát hành, bài hát đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes ở nhiều quốc gia trên toàn cầu. Tính đến sáng 12.3, "Melting" đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Top Songs ở ít nhất 13 quốc gia khác nhau, bao gồm Thái Lan, Brazil, Israel,…



A Business Proposal là phim truyền hình đang làm mưa làm gió trên Netflix. Phim xoay quanh chuyện tình cảm của cô nhân viên công ty thực phẩm Shin Ha Ri (Kim Sejeong đóng) và chàng giám đốc điển trai nhưng nghiện công việc Kang Tae Mu (Ahn Hyo Seop thủ vai).

