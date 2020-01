Heechul (Suju) lần đầu kể chuyện hẹn hò với MOMO (TWICE) liền bị netizen Hàn chỉ trích

Hồi đầu tháng 1 vừa qua, làng giải trí châu Á xôn xao trước thông tin Kim Heechul (Super Junior) công khai hẹn hò với "cỗ máy nhảy" MOMO của nhóm TWICE. Cặp đôi nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận sau khi tin tức xác nhận hẹn hò tràn ngập các mặt báo.

Về phía Heechul, nam thần tượng chưa từng chia sẻ bất kì điều gì trên sóng truyền hình về chuyện tình cảm với MOMO. Tuy nhiên, trong tập phát sóng mới nhất của show thực tế Petionista Taengoo với sự dẫn dắt của Taeyeon (SNSD), hai nghệ sĩ đã có một cuộc trò chuyện ngắn về mối quan hệ của Heechul và MOMO.

Heechul thẳng thắn chia sẻ: "Anh đã nghĩ công chúng, thậm chí fan của anh đã rất buồn và giận dữ khi tin tức được công bố. Nhưng sau đó họ nói với rằng: 'Bạn chưa từng gây ra bê bối lớn nên mọi chuyện với chúng tôi đều ổn. Cảm ơn bạn nhiều và chúng tôi sẽ luôn ủng hộ bạn'. Mặc dù vậy, anh vẫn cảm thấy rất có lỗi với họ".

Nam thần tượng nói thêm: "Anh vẫn nhận được nhiều tình cảm từ khán giả sau chuyện này, các fan vẫn tiếp tục yêu thương và ủng hộ anh khiến anh cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn. Anh nghĩ mình sẽ không có được nhiều tình cảm lớn lao đến vậy nếu không phải là một người nổi tiếng".

Heechul tiếp tục lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau khi scandal hẹn hò với MOMO "nổ ra".

Ngoài ra khi được Taeyeon (SNSD) đề cập đến việc trì hoãn album liệu có liên quan đến chuyện hẹn hò của cả hai hay không, Heechul khẳng định: "Anh muốn phá bỏ hết mọi hiểu lầm. Vì vậy, anh nói chuyện với công ty và nói với họ sẽ ra mắt solo album sau. Lúc đó, anh đã rất buồn nhưng anh không nghĩ đây là lựa chọn sai lầm. Anh sẽ cố gắng trở thành một người sống tích cực hơn".



Ngay sau khi chương trình lên sóng, video chương trình Petionista Taengoo với sự xuất hiện của Taeyeon và Heechul trở thành đề tài được nhiều netizen Hàn bàn tán. Tuy nhiên phản ứng của họ vẫn không mấy khả quan khi rất nhiều lượt bình luận đả kích thẳng thừng nam thần tượng.

Chương trình Petionista Taengoo nhận được sự quan tâm của dân mạng sau câu chuyện hẹn hò của Heechul được lên sóng.

"Anh ta thì có nhiều fan đâu nên chẳng có gì quan trọng cả. Nhưng fan của MOMO thì rời fandom rồi. Chỉ có fandom của TWICE đang phải chịu đựng và khốn khổ trong nội bộ vì chuyện này thôi", "Fan của anh sẽ chúc mừng vì anh công khai chuyện yêu đương sau 15 năm, nhưng chúng tôi - fan của TWICE thì không giống vậy đâu. Do đó đừng nhắc đến chuyện yêu đương này hoài nữa, nó làm tôi phát cáu", "MOMO thì giữ im lặng nhưng Heechul thì cứ chia sẻ về cảm xúc của anh ta", "Anh mà cũng có tài năng để ra mắt solo sao?". - Netizen Hàn đả kích chuyện tình cảm của Heechul.

Netizen Hàn vẫn không có dấu hiệu nguôi giận sau scandal của Heechul và MOMO bị báo chí phanh phui.

Petionista Taengoo là chương trình thực tế được SM sản xuất với sự dẫn dắt của "nữ hoàng vocal" Taeyeon và Zero - chú cún cưng thân thiết của cô. Chương trình nhằm mục đích truyền tải những câu chuyện đời thường nhất Taeyeon và Zero, cũng như những nghệ sĩ khách mời có mối quan hệ thân thiết với giọng ca chính nhóm SNSD.