TWICE khó chịu ra mặt, MOMO suýt khóc khi bị nam MC trêu chuyện đang hẹn hò với Heechul ngay giữa sự kiện

Tối 30/1, lễ trao giải Seoul Music Awards 2019 đã chính thức diễn ra, quy tụ loạt sao đình đám tham dự như Taeyeon, Super Junior, TWICE, ITZY.

Trong chương trình này, Heechul đảm nhận vai trò MC. Đây cũng là lần đầu tiên nam thần tượng xuất hiện công khai trong cùng một sự kiện có sự góp mặt của bạn gái MOMO (TWICE) kể từ khi cả hai công khai đang hẹn hò.

Tuy nhiên chuyện chẳng có gì đê nói nếu như trong sự kiện nam MC Shin Dong Yup ẩn ý nói về mối quan hệ tình cảm của Heechul và Momo trước mặt đông đảo khán giả và khách mời.

Cụ thể trên sân khấu, MC Shin Dong Yup đã trêu đùa: "Kim Heechul, có người đó đang ngồi ở đây, nếu cậu gặp sẽ vui lắm đấy. Không ai khác chính là… Đó là…". Nam MC cố tình kéo dài câu nói: "Đó là… các thành viên Super Junior".

Trò đùa của Shin Dong Yup khiến Heechul không khỏi ngỡ ngàng, tuy nhiên nhanh sau đó nam thần tượng liền xử lý rất khôn khéo: "Tất nhiên rồi, đứng ở đây nhìn thấy các thành viên em còn thấy họ ngầu. Em thực sự rất nhớ họ".

Heechul có chút bối rối trước trò đùa của MC Shin Dong Yup.

Mặc dù Shin Dong Yup nhắc đến Super Junior, tuy nhiên theo như nhiều khán giả thực chất nam MC đang muốn trêu đùa chuyện tình cảm của Heechul và MOMO (TWICE). Đặc biệt trong fancam do người hâm mộ ghi lại lúc Shin Dong Yup trêu đùa, có thể thấy cô nàng MOMO gần như sắp khóc, còn các thành viên khác của TWICE chỉ biết nhìn nhau, bày tỏ thái độ khó chịu vì vốn dĩ chuyện tình cảm trong giới idol Kpop rất dễ bị netizen mang ra chỉ trích.

MOMO suýt khóc, TWICE khó chịu ra mặt khi bị trêu chuyện hẹn hò.

Ngay sau khi chương trình lên sóng, nhiều fan không khỏi bức xúc trước hành động trêu đùa của Shin Dong Yup vì chuyện tình cảm của Heechul - MOMO vốn đã không được lòng công chúng xứ Hàn. Ngoài ra, hành động này còn biến cặp đôi rơi vào tình huống khó xử.

Khán giả chỉ trích hành động gây nên tranh cãi của MC Shin Dong Yup tại sự kiện Seoul Music Awards 2019.

Hiện tại, Shin Dong Yup vẫn giữ im lặng trước loạt chỉ trích của khán giả.