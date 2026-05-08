Hệ thống ngân hàng đề thi tốt nghiệp THPT đã sẵn sàng

Ông Huỳnh Văn Chương cho biết, năm nay, Kỳ thi Tốt nghiệp THPT có quy mô hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi, tăng khoảng 60.000 em so với năm ngoái và cao nhất trong nhiều năm qua. Dự kiến, toàn quốc sẽ tổ chức khoảng 2.500 điểm thi với 50.000 phòng thi phục vụ thí sinh.

Về cấu trúc môn thi, Kỳ thi giữ ổn định với 4 môn, trong đó 2 môn bắt buộc Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn.

Đến thời điểm này, hệ thống ngân hàng đề thi đã sẵn sàng, không chỉ phục vụ Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 mà còn tạo lộ trình cho việc thi trên máy tính từ năm 2027.

Công tác tập huấn cũng có cải tiến lớn theo mô hình "3 trong 1", kết hợp quy chế, kiểm tra và kỹ thuật nhằm tăng hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng (Bộ GD&ĐT) Huỳnh Văn Chương phát biểu trong cuộc họp chuẩn bị cho kỳ thi.

Ông Chương nhấn mạnh một tín hiệu tích cực là năm nay thí sinh đăng ký các môn thi có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang các môn STEM.

Cụ thể: Tỷ lệ đăng ký môn Vật lý, Hóa học tăng 15 - 20%, đặc biệt môn Công nghệ tăng đột biến 200%. Ngược lại, việc miễn thi ngoại ngữ giảm đáng kể (chỉ chiếm dưới 8%) do thay đổi chính sách tuyển sinh đại học không còn quá phụ thuộc vào chứng chỉ IELTS, cho thấy học sinh đã tập trung thực chất hơn vào việc dự thi môn này.

Với số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông, theo Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng, kỳ thi năm nay tạo áp lực lên công tác in sao, vận chuyển đề thi và coi thi là rất lớn, đặc biệt tại các tỉnh thành đông thí sinh như Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An, Thanh Hóa. Đồng thời, nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, chủ yếu qua điện thoại thông minh, vẫn là rủi ro hàng đầu. Ngoài ra, công tác chuẩn bị, các địa phương cũng cần chủ động phương án ứng phó với thiên tai, sạt lở vào đầu tháng 6.

Xử lý nghiêm hành vi gian lận thi

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 yêu cầu, tinh thần tổ chức Kỳ thi phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, khách quan. Những năm trước, các lực lượng phối hợp, nỗ lực vận chuyển đề thi bằng nhiều phương tiện từ ô tô, máy bay đến tàu thủy ra các vùng hải đảo trước ngày thi.

Với kỳ thi năm nay, diễn ra vào ngày 11-12/6 tới, sớm hơn năm ngoái khoảng 2 tuần, Thứ trưởng Thưởng yêu cầu các địa phương công tác chuẩn bị phải sâu sát, toàn diện, kĩ lưỡng, không được bỏ sót khâu nào từ cấp T.Ư đến địa phương.

Công tác lựa chọn nhân sự, chuẩn bị cơ sở vật chất đến địa điểm in sao đề thi đều phải được rà soát tỉ mỉ. Đặc biệt, tuyệt đối không được chủ quan, hình thức; đồng thời phải tập huấn kỹ cho giáo viên để hướng dẫn, nhắc nhở học sinh tuân thủ nghiêm quy chế thi.

Quy mô kỳ thi lớn, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đề nghị các lực lượng làm thi tuyệt đối không chủ quan. “Dù có nhiều năm kinh nghiệm nhưng nếu dựa dẫm vào kinh nghiệm sẽ rất dễ phát sinh sai sót. Công tác tập huấn phải thực chất, từ nhận thức đến chuyên môn”, ông thưởng nói.

Bộ GD&ĐT và các đơn vị sẽ phối hợp tuyên truyền, bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi đồng thời tăng cường tập huấn quy chế thi, siết chặt công tác coi thi, phòng chống lộ lọt đề thi và xử lý nghiêm các hành vi gian lận công nghệ cao.