Tin vui đến hàng triệu học sinh Việt Nam

Mới đây, Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định ban hành Quy chế tổ chức, quản lí và sử dụng Quỹ học bổng Quốc gia.

Bộ GD-ĐT cho biết, hiện nay, trên thực tế, hệ thống học bổng còn phân tán, nhiều chương trình chủ yếu mang tính ngắn hạn, chưa hình thành được cơ chế phát hiện sớm, bồi dưỡng liên tục và đầu tư có trọng tâm cho người học có tiềm năng; chưa có một đầu mối cấp quốc gia có đủ điều kiện pháp lí và tổ chức để điều phối, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực học bổng từ ngân sách nhà nước và xã hội.

Theo dự thảo Nghị định, Quỹ học bổng tổ chức 5 chương trình học bổng bao gồm: học bổng tài năng; học bổng đi học tại nước ngoài; học bổng theo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, học bổng thu hút người nước ngoài học tại Việt Nam, học bổng tạo cơ hội phát triển đối với người học thuộc các nhóm ưu tiên.

Việc xét chọn học bổng được thực hiện trên cơ sở khung tiêu chí và thang điểm do Bộ GD-ĐT quy định cho từng chương trình, tiểu chương trình; bảo đảm khách quan, minh bạch, có cơ chế so sánh, xếp hạng giữa các ứng viên; phòng ngừa xung đột lợi ích và bảo đảm liêm chính trong đánh giá.

Đối với người học không thuộc diện ưu tiên, tiêu chuẩn xét chọn của Quỹ được thiết kế cao hơn, cạnh tranh hơn, đòi hỏi năng lực, thành tích và tiềm năng phát triển nổi trội.

Đây được xem là điểm mới đáng chú ý, khi các học bổng hiện nay thường mang tính khuyến khích học tập, động viên theo từng năm học, thì Quỹ học bổng hướng tới đầu tư dài hạn cho phát triển con người từ phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học.

Theo Bộ GD&ĐT, Quỹ học bổng quốc gia hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; các nguồn tài chính được quản lý, hạch toán, theo dõi riêng theo từng loại nguồn, bảo đảm công khai, minh bạch.

Hội đồng Quản lý quỹ do bộ trưởng GD&ĐT thành lập; hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; có nhiệm kỳ 5 năm và được xem xét kiện toàn, bổ nhiệm lại theo quy định. Hội đồng có không quá 11 thành viên, gồm chủ tịch, phó Chủ tịch và các ủy viên.

Về dài hạn, Quỹ Học bổng Quốc gia không chỉ là cơ chế hỗ trợ tài chính, mà còn là công cụ đầu tư cho nguồn vốn con người, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lực cạnh tranh quốc gia.