Hệ sinh thái WINLife: Mang đến trải nghiệm vượt trội về mua hàng tiện ích và dịch vụ thanh toán nhanh chóng

"Đây là chỉ bước khởi đầu cho hành trình đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tiêu dùng hằng ngày cho hơn 100 triệu người dân Việt Nam mà Techcombank và Masan đang hướng đến", ông Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc Phát triển và Quản lý hợp kênh – Techcombank, khẳng định.

Hơn 2 tháng từ khi hệ sinh thái tiêu dùng WINLife được ra mắt, điều ông tâm huyết nhất là gì?

Những năm gần đây, thị trường bán lẻ đã chứng kiến sự thay đổi rõ rệt về xu hướng, thị hiếu và tâm lý khách hàng. Trong đó, hệ sinh thái tiêu dùng khép kín, hiểu đơn giản là Offline-to-Online [từ kệ hàng đến trực tuyến], đang được nhiều tập đoàn bán lẻ lớn, điển hình như Walmart của Mỹ, hướng đến nhờ những ưu điểm vượt trội. Và đây cũng chính là mô hình hệ sinh thái dịch vụ tài chính và phi tài chính WINLife mà Techcombank và Masan phối hợp mang đến cho khách hàng, với kỳ vọng cung cấp "trọn vẹn điều bạn cần" tại một điểm chạm.

Điều tôi tâm huyết nhất chính là WINLife đã mang đến trải nghiệm vượt trội về mua hàng tiện ích và dịch vụ thanh toán nhanh chóng, đơn giản "tiện hơn tiền mặt, lợi hơn tiền mặt" và "càng mua, càng rẻ" vì được tích hợp nhiều ưu đãi. Khách hàng không cần mang theo ví hay tiền mặt, mà chỉ cần cầm theo điện thoại thông minh cài sẵn app Techcombank Mobile là đã có thể mua sắm thoải mái, qua thanh toán một chạm hay QRCode. Các "két sắt điện tử gia đình", là hệ thống các máy nộp/rút tiền tự động CDM Techcombank tại các cửa hàng WIN, cũng được đánh giá cao, vì giúp khách hàng có thể cất giữ tiền tiện lợi, bảo mật mà không cần ví.

Điều thú vị mà chúng tôi quan sát thấy là việc Techcombank phối hợp cùng Masan mang dịch vụ ngân hàng đến các cửa hàng WIN ngay "dưới chân nhà bạn", giúp khách hàng hàng hào hứng hơn với việc sử dụng các cụ thanh toán không dùng tiền mặt. Điều này đã tạo nên sức hút với WINLife. Ban đầu khi mới ra mắt, Techcombank và Masan có kế hoạch khai trương từ 80 - 120 cửa hàng WIN trên cả nước trong năm 2022. Tuy nhiên, chỉ đến cuối tháng 10, hệ thống cửa hàng WIN đã được nhân đôi về quy mô, với 60 cửa hàng đi vào hoạt động. Ngày 10.11.2022, mô hình hệ sinh thái mua sắm "một chạm" WINLife đã được mở rộng đến hơn 120 cửa hàng Winmart/Winmart+ tại Cần Thơ và Hải Dương, mở rộng phân khúc khách hàng đến khu vực ngoại ô và nông thôn.

Dự kiến trong thời gian tới, WINLife sẽ mở rộng chương trình khách hàng thân thiết, sử dụng kênh giao dịch chính là các phương thức thanh toán mới trên Techcombank Mobile. Tôi tin rằng, đây là chỉ bước khởi đầu cho hành trình mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, vì mục tiêu mà chúng tôi hướng đến là đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tiêu dùng hằng ngày cho hơn 100 triệu người dân Việt Nam.

Phương thức thanh toán "một chạm"/Pay by Push trên Techcombank Mobile, dành riêng cho hệ sinh thái WINLife, đang tạo sức hút lớn. Theo ông, đâu là bí quyết?

Hiện nay toàn bộ phương thức thanh toán tại chuỗi Winlife đều có kết nối chặt chẽ với nền tảng giao dịch thông minh Techcombank Mobile trên điện thoại, qua đó, giúp khách hàng tiếp cận thông tin mới nhất về các sản phẩm hình kinh doanh. Sử dụng thanh toán "một chạm" qua Techcombank Mobile, khách hàng không cần phải mang theo tiền mặt hay ví tiền mà vẫn mua sắm thỏa mái, nhanh chóng và tiện lợi, đồng thời giảm thời gian chờ đợi vì chỉ mất vài giây để thanh toán mỗi hóa đơn. Cùng với đó, khách hàng Hội viên WINLife khi dùng ngân hàng số Techcombank Mobile thanh toán "một chạm" tại các cửa hàng Win sẽ nhận ưu đãi kép gồm: Tiết kiệm đến 20% trên các mặt hàng thiết yếu tại WINLife; Hoàn thêm 3% không giới hạn.

Sức hút từ dịch vụ thanh toán đặc quyền "một chạm" Techcombank Mobile đã thu hút hơn 30.000 lượt hội viên WINLife mở mới tài khoản tại Techcombank. Không chỉ tận hưởng các ưu đãi vượt trội dành riêng cho hội viên WINLIfe, khách hàng có tài khoản thanh toán tại Techcombank còn được tối ưu hóa lợi ích cao nhất, khi Techcombank đã tiên phong nâng lãi suất trên tài khoản tiền gửi thanh toán lên tối đa trần cho phép của Ngân hàng Nhà nước là 1%, không hạn chế số tiền gửi thanh toán tối thiểu.

Chỉ sau 1 tháng triển khai, tỷ lệ lũy kế hóa đơn sử dụng phương thức thanh toán mới phi tiền mặt của Techcombank tại các cửa hàng WIN đã đạt ngưỡng 30%, vượt xa so với tỷ lệ hơn 8% trước thời điểm khai trương. Riêng khu vực Hà Nội, phương thức thanh toán mới "một chạm", hoặc QRCode qua Techcombank Mobile chiếm đến 50% hóa đơn tại một số cửa hàng WIN.

Mô hình mới, cách làm mới hẳn là cũng có không ít thách thức, thưa ông?

Thách thức lớn nhất là làm sao để khách hàng được thanh toán hóa đơn nhanh nhất, tiện lợi nhất tại cửa hàng WIN. Vì rõ ràng, khách hàng mua sắm, tiêu dùng tại các cửa hàng tiện lợi đều không muốn phải đợi lâu, không muốn mất thời gian chờ thanh toán hóa đơn. Chúng tôi luôn ý thức được điều đó, nên liên tục điều chỉnh để giảm thiểu thời gian xử lý hóa đơn.

Cùng với đó, chúng tôi triển khai các lực lượng tư vấn tại các cửa hàng nhằm hỗ trợ khách hàng có đầy đủ thông tin về sản phẩm, từ đó, chọn lựa phương thức thanh toán phù hợp. Chúng tôi muốn tạo ra nguồn cảm hứng, sự thích thú cho khách hàng khi thanh toán hóa đơn, thay vì khiến họ cảm thấy bị mất thời gian chờ đợi, hay có trải nghiệm không hài lòng. Đội ngũ dự án thường xuyên hàng ngày theo dõi các biến động, các vấn đề phát sinh để từ đó khắc phục một cách nhanh nhất.

Xin cảm ơn ông!