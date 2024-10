Hé lộ thông tin về thi thể người không nguyên vẹn trong quán karaoke bị cháy ở Bình Dương

Chiều 16/10, Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để xác định nhân thân khi đã có người đến nhận dạng với các đặc điểm trên thi thể trùng với lời khai của họ.

Những người đến nhận dạng thi thể cho biết, người đàn ông nước ngoài tên L.Q.L. đi khỏi nhà từ ngày 14/9 và không mang theo điện thoại.

Ông L. nhà ở khu dân cư Việt Sing (cách hiện trường quán karaoke An Phú khoảng 2km). Khi bỏ nhà đi, ông L. mặc quần ngắn màu đen, áo thun ngắn tay màu sáng. Theo lời người thân, ông L. đi khỏi nhà trong trạng thái bị trầm cảm nặng, hay nói chuyện một mình, không tỉnh táo.

Trước đó, người thân đã đăng thông báo tìm ông L. nhưng đến nay vẫn chưa thấy. Đến hôm nay (16/10), người thân nhận tin báo tìm thấy thi thể người ở quán karaoke An Phú nên tìm tới và nhận thấy thi thể có đặc điểm khá giống với ông L.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể người không còn nguyên vẹn ở quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, TP Thuận An) nên lập tức trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Karaoke An Phú nơi phát hiện thi thể

Công an khám nghiệm hiện trường

Nhận được tin báo, Công an TP.Thuận An nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ việc đã tới hiện trường.

Tại hiện trường, ở bãi xe phía trong quán karaoke An Phú phát hiện một bàn tay người (từ khuỷu tay đến bàn tay) đang phân hủy cạnh thùng rác lớn màu xanh và một đầu người nổi lên đang phân huỷ dưới hố ga.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện trường nơi phát hiện vụ việc gần quán karaoke An Phú nơi xảy ra vụ cháy vào đêm 6/9/2022 làm 32 người tử vong. Kể từ khi xảy ra vụ cháy, quán karaoke An Phú bỏ hoang đến nay. Cơ quan chức năng bước đầu xác định, thi thể vừa phát hiện không liên quan đến nạn nhân trong vụ cháy kể trên.