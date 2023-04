Hé lộ nguyên nhân vụ 3 người trong gia đình bị điện giật tử vong ở Bình Dương

Ông Lê Quang Danh - Giám đốc Điện lực Bến Cát cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc điện giật chết 3 người, 1 người bị thương, đến 23h30 tối 4/4, Điện lực Bến Cát đã khắc phục, tái lập điện cho khu vực phường Mỹ Phước.

Đến sáng nay (5/4), Công ty Điện lực Bình Dương kết hợp với Điện lực Bến Cát tổ chức đoàn đến chia buồn, thăm hỏi, động viên gia đình có người bị tai nạn điện.

Về nguyên nhân gây ra vụ việc, cơ quan chức năng xác định, do mưa to kèm giông lốc làm cây sao ngã đè vào lưới hạ thế trạm 9 khu đô thị Mỹ Phước 2 (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát). Hệ thống cáp chiếu sáng, hệ thống cáp viễn thông cùng đi trên trụ điện lực tại khoảng trụ 4C3-4C4, làm cho sợi cáp chiếu sáng do Xí nghiệp Phát triển Công Nghiệp - Đô Thị Mỹ Phước quản lý bị tuột vỏ, chạm vào móc đỡ cáp chiếu sáng bằng sắt lắp trên trụ số 4C2.

Vỏ sợi cáp điện thoại tróc chạm vào móc đỡ cáp chiếu sáng bằng sắt, một đầu cáp điện thoại đứt rơi xuống đất nên bị rò điện gây tai nạn.

Cơ quan chức năng khám nghiệm tại vị trí nạn nhân bị điện giật để điều tra nguyên nhân

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tổ chức đoàn thăm hỏi, chia sẻ mất mát của gia đình các nạn nhân và hỗ trợ số tiền 30 triệu đồng, thị xã Bến Cát hỗ trợ 30 triệu đồng và phường Mỹ Phước 10 triệu đồng để hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Trong sáng nay, ông Lê Minh Quốc Việt - Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ chi phí lo hậu sự cho gia đình nạn nhân.

Hiện tại, Công ty Điện lực Bình Dương đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tai nạn và thông tin tuyên truyền tai nạn điện đến người dân trên địa bàn nhằm phòng tránh xảy ra tai nạn tương tự.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra điện để tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời khắc phục sự cố

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 17h30 chiều 4/4, xuất hiện mưa to kèm giông lốc, có cây xanh ở khu vực phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát ngã đè lên đường dây điện 3 pha, hệ thống chiếu sáng và cáp viễn thông, làm một số dây điện thoại bị đứt thòng xuống đường. Khi mưa tạnh, bà Nguyễn Thị Nhị (70 tuổi) đi ra vỉa hè quét nước, đụng phải dây điện dẫn đến bị giật té ngã.

Giông lốc làm cây xanh ngã đè dây cáp

Thấy vậy, chồng bà là ông Nguyễn Văn Lên (71 tuổi), con trai là Nguyễn Thái Bình (40 tuổi) và cháu nội là Nguyễn Thái Dương (12 tuổi) đang ở trong nhà liền chạy ra ứng cứu cũng bị điện giật té ngã. Vụ điện giật đã làm ông Nguyễn Văn Lên, anh Nguyễn Thái Bình và Nguyễn Thái Dương tử vong tại chỗ. Bà Nguyễn Thị Nhị bị thương nhẹ.