Quyết định tạm dừng toàn bộ hoạt động trình diễn và trải nghiệm flyboard được đưa ra, sau khi ghi nhận một tình huống mất kiểm soát thiết bị trong lúc vận động viên hướng dẫn du khách trải nghiệm trên mặt nước. Theo ban tổ chức, việc tạm hoãn là cần thiết để rà soát lại toàn bộ quy trình kỹ thuật, điều kiện vận hành cũng như các phương án đảm bảo an toàn trước khi xem xét hoạt động trở lại.

Trước đó, từ ngày 30/4, flyboard lần đầu được đưa vào biểu diễn tại hồ Kỳ Lân (thuộc điểm du lịch Phố cổ Hoa Lư), nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách, trở thành điểm nhấn trong chuỗi sự kiện du lịch dịp nghỉ lễ. Sau nhiều buổi trình diễn an toàn, đến ngày 3/5, hoạt động này được chuyển sang hồ Núi Lớ, khu vực cách địa điểm ban đầu khoảng 1km, để tiếp tục phục vụ du khách.

Tuy nhiên, trong buổi biểu diễn sáng cùng ngày, khi một vận động viên đang trực tiếp hỗ trợ du khách trải nghiệm, thiết bị flyboard bất ngờ gặp trục trặc kỹ thuật. Sự cố khiến cả hai mất thăng bằng, hạ độ cao và rơi xuống nước. Nữ du khách nhanh chóng nổi lên, giữ được trạng thái an toàn. Trong khi đó, vận động viên bị chìm lâu hơn, được lực lượng cứu hộ kịp thời tiếp cận và đưa lên bờ trong tình trạng có dấu hiệu ngạt nước, bất tỉnh.

Nạn nhân sau đó được sơ cứu tại chỗ và chuyển đến cơ sở y tế. Theo xác nhận từ ban tổ chức, cả vận động viên và du khách hiện đã ổn định sức khỏe, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Sự cố đặt ra yêu cầu siết chặt các tiêu chuẩn an toàn đối với các hoạt động thể thao mạo hiểm, đặc biệt là những loại hình mới được đưa vào khai thác du lịch. Trong bối cảnh các sản phẩm trải nghiệm đang ngày càng đa dạng nhằm thu hút du khách, yếu tố an toàn cần được đặt lên hàng đầu, thay vì chạy theo tính mới lạ hay hiệu ứng đám đông.

Việc chủ động tạm dừng hoạt động flyboard cho thấy phản ứng kịp thời của ban tổ chức, đồng thời là bước cần thiết để đánh giá lại toàn diện các điều kiện vận hành, tránh những rủi ro tương tự có thể xảy ra trong tương lai.