Liên quan đến sự cố hy hữu khi một vận động viên flyboard cùng du khách bất ngờ rơi xuống nước trong lúc biểu diễn, khiến cả hai chìm dưới hồ vào sáng ngày 3/5/2026 vừa qua, hiện toàn bộ hoạt động này tại khu vực Hoa Lư đã tạm dừng để kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn.

Chứng kiến toàn bộ sự việc từ khoảng cách chỉ vài chục mét, anh Đinh Văn Tuấn (42 tuổi) - người bán hàng nước - là một trong những người đầu tiên được xác định đã vứt hết đồ đạc để nhảy xuống cứu.

Thông tin trên ZNews dẫn lời anh Tuấn kể lại, ban đầu anh nghĩ bình thường vì chơi dưới nước thì chuyện đó có thể xảy ra.

Tuy nhiên, sau vài phút không thấy nam vận động viên nổi lên, đám đông bắt đầu lo lắng. Khoảng 5 phút sau mà vẫn không thấy nam vận động viên lên, mọi người hô hoán. Không chần chừ, anh Tuấn bỏ lại điện thoại, ví tiền và quầy hàng, rồi nhảy xuống hồ bơi ra khu vực gặp nạn, cách bờ hơn 50m.

Việc tìm kiếm không hề dễ dàng vì nạn nhân đã chìm khá lâu dưới nước. Lúc này, một số người đi thuyền cũng tiếp cận hiện trường, phối hợp tìm kiếm trong sự sốt ruột của những người đứng trên bờ.Khi đưa được nạn nhân lên mặt nước, người này đã trong tình trạng bất động.

Lực lượng cứu hộ giải cứu nạn nhân trưa 3/5. Ảnh người dân cung cấp

“Chúng tôi phải lần theo sợi dây gắn vào người nạn nhân để xác định vị trí. Mất một lúc mới kéo được lên. Tại bờ hồ, chúng tôi ép tim, hô hấp nhân tạo liên tục cho nam vận động viên. Nước và dịch từ miệng trào ra rất nhiều, da tím tái, không còn nhận thức”, ZNews dẫn lời anh Tuấn nhớ lại.

Vận động viên flyboard được xác định là anh P.T.A (42 tuổi) đã được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị.Thông tin trên báo Dân trí cho biết, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, kích thích vật vã, da niêm mạc kém hồng, bụng mềm, gan lá lách không sờ thấy thần kinh (không rõ khu lưu trú)...

Người bệnh được chuẩn đoán viêm phổi do đuối nước, tiên lượng nặng.Các bác sĩ đã tiến hành đặt ống thở máy, dùng thuốc kháng sinh Meropenem, Levofloxacin, sau đó cho chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Trước đó, sự cố hy hữu xảy ra vào sáng 3/5 tại khu vực hồ núi Lớ (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) khi một vận động viên flyboard cùng du khách bất ngờ rơi xuống nước trong lúc biểu diễn, khiến cả hai chìm dưới hồ.

Nữ du khách sau đó tự nổi lên, còn nam vận động viên chìm sâu dưới nước.Theo thông tin ban đầu, vận động viên P.T.A đang điều khiển thiết bị flyboard, chở theo một nữ du khách bay trên mặt nước thì bất ngờ thiết bị gặp trục trặc.

Cả hai sau đó rơi xuống nước trong trạng thái mất kiểm soát. Nữ du khách sau vài phút hoảng loạn đã tự nổi lên và bơi được vào bờ an toàn.

Trong khi đó, nam vận động viên T.A bị chìm lâu hơn do cơ thể vẫn gắn chặt với thiết bị bay có trọng lượng lớn, khiến việc thoát ra gặp khó khăn.

Thông tin trên báo Tiền Phong cho hay, nguyên nhân ban đầu được xác định do động cơ thiết bị gặp trục trặc kỹ thuật.