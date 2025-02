Qua điều tra, nạn nhân được xác định là con của bà T.T.H (SN 1989, quê Trà Vinh). Bà H. sống lang thang và trú ngụ tại lối thoát hiểm khu dân cư Việt Sing (phường Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) từ khoảng tháng 8/2024 đến nay.

Vào tháng 10/2024, bà H. sinh một bé trai tại đây và được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Phú cấp cứu. Do chưa làm giấy khai sinh, bà H. đặt tên cho bé là K.

Hiện trường nới xảy ra vụ việc (ảnh: ĐC)

Sau đó, Phòng Thương binh - Xã hội phường phối hợp với công an lập hồ sơ đưa bà H. và bé K. đến Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, cả hai mẹ con được gia đình bảo lãnh ra ngoài. Bà H. tiếp tục đưa con về sống tại lối thoát hiểm.

Chiều 16/2, bà H. phát hiện bé K. chân tay mềm nhũn, không còn thở. Do không có người thân bên cạnh, bà H. không biết báo tin cho ai và cũng không biết đưa đi cấp cứu.

Đến khoảng 6h30 ngày 19/2, khi thấy ông Q., quản lý nhà nghỉ, bà H. báo tin con mình đã chết. Ông Q. lập tức thông báo cơ quan công an.

Theo thông tin, bà H. sống cùng ông Trịnh Văn Khương (SN 1989, quê Đồng Tháp) tại lối thoát hiểm khu dân cư Việt Sing. Hai người thường xuyên xảy ra cãi vã, và ông Khương đã bỏ đi không rõ tung tích.

Theo cơ quan công an, qua lời khai của các nhân chứng, bà T.T.H. có biểu hiện bất thường, thường xuyên đi lang thang và nói chuyện một mình.

Trước đó, (VOV đã đưa tin, nhận được tin báo bé trai 4 tháng tuổi tử vong bất thường trong lối thoát hiểm, Công an TP.Thuận An cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.