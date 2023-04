Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ nổ kinh hoàng tại gara ô tô làm 2 người chết, 4 người bị thương

Sáng 3/4, Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp với các phòng nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An) tiến hành công tác điều tra, làm rõ vụ nổ kinh hoàng khiến 2 người chết, 4 người bị thương xảy ra vào chiều 2/4 tại xã Quỳnh Tân.

Hiện trường vụ nổ

Vụ nổ đã khiến anh Lê Tiến H. (SN 1985, trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, chủ gara) tử vong tại chỗ. Còn anh Nguyễn Duy N. (SN 1993, trú xóm 9, xã Quỳnh Tân) sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu cũng đã tử vong.

Được biết, trước thời điểm xảy ra vụ nổ, anh N. có đưa cục sắt vụn (nghi bom) đến xưởng sửa chữa ô tô nhờ cưa hộ. Tại đây, nhóm thợ cưa vật thể này dẫn đến phát nổ.

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường

Trong 4 nạn nhân bị thương nặng có 3 trẻ nhỏ đều là anh em trong một gia đình. Ba cháu Hồ Thị Khánh V. (SN 2015); Hồ Trọng N. (SN 2009) và Hồ Trọng Anh Đ. (SN 2013) là con của vợ chồng anh Hồ Trọng Nh. và chị Lê Thị H. (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân).

Lúc gặp nạn, cả ba đang đi xe đạp qua đường. Theo người dân địa phương, vụ nổ kinh hoàng khiến các cháu nhỏ bị hất văng ra xa nhiều mét, bị thương nặng.

Lực lượng công an bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông tối 2/4

Nạn nhân bị thương còn lại là anh Nguyễn Duy K., (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, làm tại gara) mới được một thời gian ngắn.

Như đã thông tin, vụ nổ xảy ra vào khoảng hơn 16h cùng ngày, tại gara ô tô Lê Hiển, xóm 12, xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu). Mọi người chạy đến hiện trường thì phát hiện chủ gara ô tô tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương.