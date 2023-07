Hé lộ ngôi trường Hoa hậu Ngọc Châu học lại đại học ở tuổi 28

Mới đây, trong tập phát sóng mới nhất của Dream of Vietnam - một dự án nhân văn của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ngọc Châu, nàng hậu bất ngờ có chia sẻ về việc sẽ trở lại trường đại học trong thời gian tới. Trong chương trình, nhân vật có câu chuyện dù học khá tốt nhưng với sức khỏe yếu vì bị bệnh, cô bé đã bỏ lỡ nhiều tiết học quan trọng khiến kết quả học tập không như mong đợi. Hoa hậu Ngọc Châu đã có lời khuyên: "Học tập không bao giờ là quá muộn, dù cho em học trễ hai năm thì em vẫn có thể quay trở lại trường, vẫn có thể nỗ lực cho thành công và quay trở về báo hiếu cha mẹ, chăm sóc cho gia đình".

Nhân dịp này, Hoa hậu Ngọc Châu cũng tiết lộ lý do khiến cô quyết định trở lại giảng đường ở tuổi 28 là để mẹ được yên tâm. Cụ thể, Ngọc Châu thổ lộ: "Series Dream Of Vietnam giúp Châu đối diện với một vấn đề mà bản thân Châu cảm thấy đau đáu, đó là lời hứa với mẹ chưa thực hiện được. Ở thời điểm này khi quyết định đi học lại, sau khi đã ổn định được công việc, Châu sẽ làm thật tốt, để mẹ an lòng".

Hoa hậu Ngọc Châu mong nhân vật trở lại trường, bản thân cô cũng quyết tâm đi học lại ở tuổi 28

Hoa hậu Ngọc Châu đã xuất sắc vượt qua bài thi tiếng Anh và nhận học bổng 50% toàn khoá học đến từ trường Đại học Kinh tế - tài chính TPHCM. Sắp tới, Ngọc Châu sẽ trở thành sinh viên ngành Quan hệ công chúng, cô chia sẻ: "Châu mong bản thân sẽ đạt được kết quả học tập đã đề ra ban đầu. Song song với đó, mình cũng muốn đóng góp một phần sức lực của mình cho những hoạt động truyền cảm hứng cho các bạn trẻ với cương vị là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, qua đó đóng góp cho sự phát triển của sinh viên và Nhà trường".

Trước đó, Hoa hậu Ngọc Châu đã "thú tội" với mẹ về việc không thể tốt nghiệp: "Ngày xưa con nói với mẹ đã học gần xong, làm thêm khóa luận và đồ án sẽ tốt nghiệp. Tuy nhiên, còn 1-2 đồ án chưa làm nên con chưa thể lấy bằng. Vì quá hạn đào tạo, trường không cho con quay lại học tiếp. Giờ con không thể lấy bằng được nữa". Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, Hoa hậu Ngọc Châu từng là sinh viên ngành Công nghệ sinh học thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng.