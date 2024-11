Cuối tuần qua, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My đã đưa gia đình đi dã ngoại gần Hà Nội. Qua video mà nàng WAG đăng tải, có thể thấy, chuyến đi có sự góp mặt của nhiều thành viên trong gia đình nhà Doãn Hải My như ông bà, các em trai của Hải My.

Ngoài ra, mẹ của Đoàn Văn Hậu - bà Vũ Thị Nụ - cũng tham gia chuyến đi cùng gia đình thông gia. Hiện bà Nụ đang ở Hà Nội cùng vợ chồng Văn Hậu - Hải My để giúp cặp đôi chăm sóc bé Lúa nên bà thường xuyên xuất hiện cùng con trai và con dâu. Đi dã ngoại cùng các con, bà Nụ vui vẻ tươi cười. Khi Hải My nướng đồ ăn, mẹ chồng cô cũng giúp sắp xếp các món đồ mang theo bày biện lên bàn.

Doãn Hải My trong chuyến dã ngoại mới đây cùng Văn Hậu và gia đình

Mẹ của Văn Hậu đi dã ngoại cùng các con và thông gia

Trong vlog dã ngoại của gia đình Văn Hậu, nàng WAG Doãn Hải My nổi bật với ngoại hình xinh đẹp, vóc dáng thon gọn sau sinh em bé. Cô chỉ mặc áo thu đông đơn giản kết hợp cùng quần jeans năng động, ngoại hình trẻ trung, thu hút như thời còn là sinh viên đại học Luật.

Còn Đoàn Văn Hậu lại gây chú ý với những khoảnh khắc vui đùa bên con trai. Văn Hậu phụ trách chăm sóc bé Lúa trong lúc Hải My cùng mọi người chuẩn bị đồ ăn. Hậu vệ sinh năm 1999 tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc, yên bình bên gia đình thân yêu sau những ngày đi Hàn Quốc điều trị chấn thương dai dẳng.