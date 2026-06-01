Ngày 1/6, quán cà phê G. (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã có những chia sẻ chi tiết liên quan vụ khách Tây đập phá quán vào đêm 29/5 trên Dân Việt. Theo lời của vị đại diện này thì vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 29/5, người đàn ông nước ngoài vào quán và ngồi tại bàn nhưng không gọi đồ uống.

Nhân viên đến hỗ trợ, một khách khác thông thạo tiếng Anh đã dùng điện thoại để hỗ trợ phiên dịch. Trong quá trình trao đổi, người này bất ngờ cầm điện thoại của vị khách nói trên và không chịu trả lại dù được yêu cầu nhiều lần. Không dừng lại, vị khách nước ngoài này còn tiếp tục sử dụng điện thoại, đọc các tin nhắn cá nhân dù chủ sở hữu phản đối.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, khách hàng đề nghị nhân viên gọi bảo vệ hỗ trợ. Tuy nhiên, trước khi bảo vệ có mặt, nam khách bất ngờ đứng dậy, cởi áo, đập điện thoại của khách rồi lớn tiếng yêu cầu mọi người rời khỏi quán trong vòng 10 giây. Sau đó, người này liên tục đập phá nhiều tài sản tại quán. Đại diện quán cho biết, trong suốt quá trình trước khi xảy ra vụ việc, nhân viên không có bất kỳ mâu thuẫn nào với nam khách.





Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thông tin thêm trên Tiền Phong, đại diện của quán cafe cho hay khi thấy lực lượng công an đến, vị khách nước ngoài đã chạy lên tầng hai trốn và kẹp cổ một nam thanh niên tại đây tầm hai phút. Mọi người cùng lực lượng chức năng sau đó đã khống chế được vị khách này và đưa ra khỏi quán.

Do mức độ hư hỏng lớn hơn dự kiến, quán thông báo tạm ngừng hoạt động thêm từ 1-2 ngày để khắc phục hậu quả và sửa chữa cơ sở vật chất. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và thống kê thiệt hại.