Vụ việc người đàn ông bị nhân viên quán karaoke Oscar Nhất Phương trên đường Kha Vạn Cân (phường Dĩ An, TP.HCM) hành hung đến nguy kịch xảy ra tối 24/5 đã khiến dư luận phẫn nộ. Nạn nhân trong vụ việc là ông P. (45 tuổi, ở TP.HCM).

Nguồn tin trên báo Dân trí cho hay, theo thông tin ban đầu, tối 24/5, ông P. cùng bạn đến hát tại quán karaoke Oscar Nhất Phương. Khi thanh toán để ra về, giữa ông P. và nhân viên quán xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Vị khách đã bị một số nhân viên của quán đánh đến bất tỉnh. Ông P. sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Quán karaoke nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Người Lao Động)

Người thân của ông P. cho biết hiện người đàn ông đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định song các bác sĩ chẩn đoán ông đã bị chết não. Hiện gia đình đang phối hợp với bệnh viện để hoàn tất các thủ tục cho nạn nhân được hiến tạng.

Báo Người Lao Động thông tin thêm, sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Dĩ An đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ việc và đưa một số người liên quan về trụ sở làm việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Dĩ An đã lấy lời khai, điều tra vụ việc.