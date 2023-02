Hé lộ danh tính mỹ nhân Hàn bị ép cởi 100% để đóng cảnh nóng: 9X xinh đẹp từng đóng phim có rating cao nhất lịch sử đài lớn

Dù đã khép lại hơn 1 tháng nhưng dự án phim Hàn 18+ Hit the Spot lại bất ngờ được quan tâm trở lại. Vào những ngày qua, một nữ diễn viên A đã lên tiếng về việc bản thân bị yêu cầu khỏa thân để đóng cảnh nóng. Yêu cầu này được ekip đưa ra vài phút trước quay tiến hành quay, vì thế khiến nữ diễn viên khá khó xử. Trong khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào 2 nữ chính Hani (EXID) và Woo Hee, thì danh tính mỹ nhân bí ẩn này lại là cô gái khác.

Yeon Ji - mỹ nhân đóng cảnh nóng trong tập 5 của phim.

Tham gia Hit the Spot, nữ diễn viên Yeon Ji chỉ đảm nhận vai nhỏ, chủ yếu thực hiện những cảnh nóng. Ngay khi nhận thấy bài viết của mình gây tranh cãi, Yeon Ji đã lập tức xóa đi, đồng thời đăng tâm thư lên Instagram cá nhân. Cô cho biết:

"Vào lúc nửa đêm, những tin nhắn, "noti" trên Instagram và Brunch của tôi reo inh ỏi, trong khi thường thì rất im lặng. Tôi kiểm tra và thấy rằng bài đăng của mình về một dự án phim mà tôi từng tham gia đã bị lan truyền công khai. Tôi viết điều này vì nghĩ có sự hiểu lầm ở đây. Tham gia dự án và khỏa thân vì cảnh nóng là lựa chọn của tôi, và tôi không hối hận...". Trước đó, nữ diễn viên khẳng định cô đồng ý cởi 100% vì muốn mau có những cơ hội lớn hơn trong nghề, đồng thời vì bị ekip dọa sẽ cắt vai nếu không làm theo.

Yeon Ji đóng nhân viên văn phòng, có cảnh nóng với đồng nghiệp nhưng sau đó lại không muốn hẹn hò.

Sinh năm 1992, Yeon Ji là nữ diễn viên khá kém tiếng với "mọt phim Hàn". Dù tham gia nhiều dự án đình đám nhưng cô chỉ giữ vai trò nhỏ, lướt qua. Một số phim cô từng tham gia gồm Sự Trả Thù Hoàn Hảo, Đội Bóng Chày Dreams, Racket Boys, Tại Sao Lại Là Oh Soo Jae?, hay đình đám nhất là Yêu (Kết Hôn Và Ly Dị) - dự án giữ kỷ lục rating cao nhất mọi thời đại của đài TV Chosun, đồng thời lọt top 10 phim Hàn có rating cao nhất lịch sử.

Yeon Ji đóng nhiều phim nổi tiếng nhưng chỉ giữ vai nhỏ.

Ngoài diễn xuất, Yeon Ji còn đóng quảng cáo hay kịch sân khấu. Đã "bén duyên" với nghệ thuật được 10 năm nhưng Yeon Ji vẫn dậm chân tại chỗ, chưa thể bứt phá. Vì vậy có thể hiểu được mỹ nhân 9X vô cùng trân trọng cơ hội trong Hit the Spot, thậm chí chấp nhận hi sinh. Mặt khác, ekip Hit the Spot cũng đã lên tiếng khẳng định không có sự lộng quyền nào ở đây.

Yeon Ji xinh đẹp ngoài đời, thường xuyên tập yoga để giữ dáng.

Nguồn: Koreaboo