Dispatch bắt đầu khui tin hẹn hò của người nổi tiếng Hàn Quốc trong ngày 1/1 hàng năm từ 2010. Ở thời điểm hiện tại khi chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm 2025, công chúng đang hồi hộp chờ đợi xem cặp đôi Kbiz nào sẽ bị Dispatch “đưa lên thớt” vào ngày đầu tiên của năm mới 2026.

Vào tối 24/12, tờ Koreaboo khiến công chúng châu Á dậy sóng khi bất ngờ đăng tải bài viết cho rằng Jungkook (BTS) - Winter (aespa) nhiều khả năng sẽ trở thành cặp đôi “mở bát” năm 2026 của Dispatch. Được biết, nguồn cơn của sự suy đoán này bắt nguồn từ 1 bài đăng vừa trở nên viral tại Hàn Quốc. Trong bài đăng gây xôn xao, người viết cho hay: “Jungkook - Winter là cặp đôi của Dispatch vào ngày 1/1 tới. Chắc là ảnh sẽ bị khui rồi họ phải chính thức xác nhận mình đang hẹn hò thôi. Tôi run cầm cập rồi đây nè”.

Bài đăng hé lộ Jungkook - Winter sẽ trở thành cặp đôi “mở bát” nhân dịp năm mới 2026 của Dispatch đã trở nên viral khắp xứ Hàn mới đây. Ảnh: Koreaboo và Nate

Còn nhớ hồi đầu tháng này, công chúng châu Á náo loạn trước nghi vấn Jungkook đang hẹn hò với Winter. Cặp đôi đã để lộ nhiều bằng chứng như đồ đôi, tai nghe đôi, hình xăm đôi, tên tài khoản Instagram gợi nhớ đến đối phương,...

Winter được cho là đã diện quần đùi và đi đôi dép lê của Jungkook tới dự sự kiện họp fan. Ảnh: Koreaboo

Ngoài chi tiết chiếc quần và đôi dép lê nói trên, Jungkook - Winter còn lộ bằng chứng xăm hình mặt cún giống nhau trên tay. Ảnh: Koreaboo

Jungkook dành thời gian nghỉ phép quân ngũ đi xem concert của aespa, được cho là tới ủng hộ tinh thần cho Winter. Ảnh: Koreaboo

Việc 1 cặp đôi từng để lộ hàng loạt bằng chứng hẹn hò rồi sau đó bị Dispatch khui trong dịp đầu năm mới đã từng xảy ra trước đây. Đó là trường hợp của Son Ye Jin - Hyun Bin. Trong giai đoạn từ năm 2018-2020, Son Ye Jin - Hyun Bin từng lộ cả tá bằng chứng hẹn hò nhưng họ đều không lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm. Phải tới tận ngày 1/1/2021, khi Dispatch vào cuộc, tung ra ảnh hẹn hò không thể chối cãi của Son Ye Jin - Hyun Bin thì 2 ngôi sao mới chính thức lên tiếng thừa nhận họ đang yêu nhau.

Son Ye Jin - Hyun Bin gây xôn xao khi cùng nhau đi siêu thị hồi năm 2019. Ảnh: Naver và Nate

“Thánh soi” phát hiện Son Ye Jin - Hyun Bin dùng chung vệ sĩ trước khi bị Dispatch khui. Ảnh: Naver

Son Ye Jin - Hyun Bin có hàng loạt tương tác đáng ngờ ở hậu trường, sự kiện,... trong giai đoạn từ năm 2018-2020. Ảnh: Koreaboo và Nate

Tình cảnh hiện tại của Jungkook - Winter giống hệt Son Ye Jin - Hyun Bin trong giai đoạn 2018-2020. 2 idol hàng đầu Kpop mới đây đã bị tung hàng loạt bằng chứng yêu đương song đến nay họ vẫn chưa lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm. Và nếu thật sự Dispatch vào cuộc, khui Jungkook - Winter vào ngày 1/1/2026 tới đây thì họ sẽ trở thành bản sao không thể hoàn hảo hơn của Son Ye Jin - Hyun Bin, khi lộ cả tá bằng chứng hẹn hò rồi mới bị Dispatch “đưa lên thớt”.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen hiện đang thảo luận sôi nổi xung quanh chủ đề Jungkook - Winter nhiều khả năng sẽ trở thành cặp đôi “mở bát” của Dispatch nhân dịp năm mới 2026. Nhiều khán giả tin rằng điều này sẽ thành sự thật, đồng thời tung hô Jungkook - Winter là cặp đôi quyền lực hàng đầu Kpop ở thời điểm hiện tại.

Song song với đó, cũng có không ít ý kiến nhấn mạnh, việc Dispatch khui Jungkook - Winter vào ngày 1/1/2026 tới đây rất khó xảy ra do trang tin này có truyền thống né “gà” HYBE Lables trong các bài báo hẹn hò nhân dịp năm mới. Quả thật, trong suốt 15 năm qua, Dispatch đã khui nhiều thần tượng nổi tiếng nhưng chưa từng đụng tới idol HYBE Labels. Được biết, Jungkook hiện trực thuộc công ty HYBE Lables nên nhiều người cho rằng anh có “kim bài miễn tử” trong tay và không bị Dispatch tung tin hẹn hò vào ngày đầu năm mới 2026.