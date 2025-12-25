Người hưởng lợi “đậm” nhất giữa drama nhà Beckham: Không phải Victoria hay tiểu thư nhà tỷ phú, mà là cô gái này!

Từng có thời điểm, Nicola Peltz được xem là nàng dâu trong mơ của Victoria Beckham. Nữ thừa kế Mỹ, hình ảnh sang chảnh kiểu Hollywood, gu thời trang hợp vibe và xuất thân đủ khiến ai cũng nghĩ: đây chính là mảnh ghép hoàn hảo của gia đình Beckham. Khi Brooklyn cầu hôn Nicola vào năm 2020, Victoria còn hào hứng công khai chúc phúc, gọi đó là "tin tức hấp dẫn nhất".

Nhưng vài năm sau, tất cả vỡ vụn. Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu rạn nứt, rồi kéo theo sự xa cách giữa Brooklyn với cả gia đình. Đỉnh điểm là tuần này, khi Brooklyn chính thức block Victoria, David và em trai Cruz - biến drama âm ỉ thành cuộc chiến công khai không che đậy.

Gia đình Beckham đang chia rẽ cực căng thẳng (Ảnh: Mail Online)

Và đúng lúc Nicola rời khỏi "vòng tròn quyền lực" ấy, một cô gái khác đã lặng lẽ bước vào.

Cái tên đó là Jackie Apostel - ca sĩ, nhạc sĩ người Brazil, hiện đang hẹn hò với Cruz Beckham. Không ồn ào, không chiêu trò, Jackie xuất hiện trong gia đình Beckham theo cách rất khác Nicola: chậm rãi nhưng chắc chắn.

Jackie bắt đầu hẹn hò với Cruz từ mùa hè 2024, sau khi được giới thiệu trong phòng thu. Khi ấy, cô gần như là một gương mặt mờ nhạt trong thế giới influencer. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, sự nghiệp của Jackie tăng tốc chóng mặt - và người đứng sau cú "boost" ngoạn mục đó không ai khác ngoài Victoria Beckham.

Theo truyền thông Anh, Victoria sớm nhìn thấy tiềm năng của Jackie và chủ động "đỡ đầu". Không chỉ ủng hộ về mặt tinh thần, cựu thành viên Spice Girls còn giới thiệu Jackie với những nhân vật quyền lực trong ngành thời trang - beauty, giúp cô xây dựng hình ảnh và từng bước bước vào hàng ngũ influencer hạng sang.

Kết quả? Jackie nhanh chóng ký hợp đồng với loạt thương hiệu đình đám như Dior, Burberry, Jimmy Choo, Pandora… Lượng follower trên Instagram gần như tăng gấp đôi kể từ khi yêu Cruz, cán mốc gần 200.000 người theo dõi. Giới chuyên môn ước tính, mỗi bài đăng quảng cáo của Jackie hiện có thể mang về tới 10.000 bảng Anh - con số không hề nhỏ với một influencer đang lên.

Đáng chú ý nhất chính là màn hợp tác trực tiếp với Victoria Beckham Beauty. Jackie được gọi là "VBB Muse", xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá sản phẩm, thậm chí còn sử dụng nhạc của Cruz trong video - một sự kết nối trọn vẹn giữa gia đình, tình yêu và kinh doanh.

Không chỉ dừng ở công việc, Jackie còn nhanh chóng trở thành "người nhà" đúng nghĩa. Cô thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện gia đình Beckham, đăng ảnh thân thiết và dành lời khen có cánh cho Victoria - những điều mà Nicola Peltz giờ đây hoàn toàn vắng bóng. Khi David Beckham được phong tước Hiệp sĩ, Jackie đăng lời chúc đầy xúc động, và Victoria đáp lại bằng câu: "Chúng tôi yêu em" - đủ hiểu mối quan hệ này ấm áp đến mức nào.

Sự đối lập càng rõ ràng hơn khi nhìn lại Nicola Peltz. Mâu thuẫn được cho là bắt đầu từ lễ cưới năm 2022, khi Nicola chọn váy Valentino thay vì thiết kế của Victoria. Những vết nứt nhỏ dần thành hố sâu, để rồi Brooklyn - Nicola liên tục vắng mặt trong các sự kiện gia đình, từ sinh nhật 50 tuổi của David đến lễ Giáng sinh. Thậm chí, buổi renew vows (làm mới lời thề cưới) của cặp đôi cũng không có bất kỳ thành viên Beckham nào tham dự.

Trong khi đó, Jackie lại xuất hiện đúng lúc, đúng cách - vừa hỗ trợ Cruz trong âm nhạc, vừa phù hợp hoàn hảo với hình ảnh gia đình Beckham đang muốn xây dựng. Album đầu tay của Cruz ra mắt tháng 10 nhận phản hồi tích cực, có dấu ấn không nhỏ từ Jackie trong khâu sáng tác. Cặp đôi được cho là sẽ đón Giáng sinh cùng gia đình tại biệt thự triệu bảng ở Cotswolds.

Giữa thời đại influencer trở thành "vũ khí" marketing quyền lực, Jackie Apostel đang dần trở thành quân bài chiến lược của nhà Beckham. Được Victoria chống lưng, được gia đình ủng hộ và sở hữu hình ảnh sạch drama, Jackie rõ ràng là người hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc mâu thuẫn cay đắng giữa Victoria Beckham và Nicola Peltz.

Có thể với Victoria, mối quan hệ đổ vỡ với con trai cả là nỗi đau khó nói. Nhưng cũng chính khoảng trống đó đã mở ra một chương mới - nơi Jackie Apostel đang bước lên ánh đèn, với sự nghiệp và vị thế ngày càng "vụt sáng".

Ảnh: GC Images, Instagram nhân vật.

Theo Daily Mail.